Marjorie de Sousa le restriega en la cara a Julián Gil su nuevo amor

Tras los pleitos que han protagonizado Marjorie de Sousa y Julián Gil por pelear los derechos sobre su hijo Matías y luego de darse cuenta que su relación sentimental no iba hacia ningún lado, ambos famosos decidieron tomar rumbos diferentes en sus vidas; y tan es así, que ahora ambos tienen nuevas parejas; aunque mientras Julián Gil está celebrando 10 meses de pura felicidad al lado de la conductora de deportes Valeria Marín, Marjorie prefiere no ventilar su relación sentimental.

Recientemente se dio a conocer que mientras peleaba por la custodia de su hijo Matías, y su ex pareja Julián Gil se encontraba tomando unas merecidas vacaciones en Turquía con Marín, de Sousa tenía un amor oculto, mismo que dijo, no deseaba revelar.

Fue en una entrevista con Sebastián Reséndiz para el programa "Hoy", que la actriz de "Hasta que el dinero nos separe" (2009) dijo que no era necesario hacer público su amor.

"... Pero el hecho de que no diga públicamente que tengo a alguien, no significa que no lo tenga... Yo creo que las cosas bonitas de la vida, no tienes que demostrárselas al mundo entero, tienes que vivirlas tú intensamente".

Por otro lado, la ahora cantante lanzó un tajante mensaje a su ex pareja Julián Gil, pues dijo: "No necesitas mostrar en Instagram o en redes sociales que eres feliz, que estás enamorad@ porque eso no es el verdadero amor... ¿por los demás tienen que saber que estás bien? a veces eso hace levantar mucha envidia", dijo en dicha entrevista.

Incluso, la actriz reconoció que la seguridad de los suyos está primero, por lo que no publica fotografías de ellos ya que no son figuras públicas y debe salvaguardar la integridad de los mismos.

"Si ven mis redes sociales, hablo mucho de mi trabajo y las cosas que hago. Trato de cuidarlos mucho porque ellos no son figuras públicas; de hecho hasta para subir una foto de mi sobrino o de mi hijo, no puedo subirlas por los temas que ya saben, pero de mis sobrinos, pregunto a mi hermano: '¿puedo subirla?'...".

Sin embargo, Marjorie de Sousa advirtió que no tiene por qué andar ventilando su vida privada; así lo dijo: "No, no tienes que andar gritando a todo el mundo, '¡Ay, soy feliz!, ¡Tengo un marido, tengo novio!, ¡Estoy enamorad@!'... ¿por qué?".

La maternidad le dio una nueva perspectiva de cómo ver la vida, por lo que tras la batalla campal contra Julián Gil, el padre de su hijo, la ha hecho mucho más fuerte y tiene más fuerzas para seguir adelante con su pequeño Matías:

"Le doy gracias a la vida por esta oportunidad, porque ahora es cuando yo siento que estoy comenzando a vivir", finalizó.

Aunque la historia del amor de Marjorie no termina aquí; el periodista Javier Ceriani, dijo el pasado martes 08 de diciembre, en su programa Chisme en Vivo que conduce junto a Elisa Beristain, que el nuevo amor de la actriz venezolana tiene por nombre Vicente Uribe y es un empresario mexicano que radica en Los Ángeles, EUA; mismo que tal y como mostró el periodista, el nuevo galán de Marjorie lo buscó para demostrar su soltería mediante un acta de divorcio.

Pues anteriormente se supo que el hombre de negocios tenía una relación marital mientras iniciaba una historia de amor con la ex parejad de Julián Gil.

Sin embargo, Ceriani reveló que desde finales del mes de mayo, Vicente tiene una relación de pareja con Marjorie y si el amor entre ambos famosos continúa, es posible que se casen el próximo 2021.

