Marjorie de Sousa le hace tributo a Chespirito tras llevar a su hijo Matías a museo

Como muchos actores a lo largo de a vida, la actriz Marjorie de Sousa le ha hecho un tributo a Chespirito, seudónimo que llevara a cuestas el actor Roberto Gómez Bolaños. El encuentro con un singular personaje del famoso fue en un museo interactivo la Ciudad de México.

Y es que, Marjorie de Sousa, llevó a dicho lugar a su hijo Matías, quien tiene 5 años de edad y la venezolana lo adentró al mundo de 'El Chavo del 8', emblemático personaje con el que crecieron muchas generaciones de niños entre las décadas de los 70's y 90's, incluida la actriz de 42 años.

Pues Roberto Gómez Bolaños, el genio de la pantalla chica que partió de este mundo a los 85 años en 2014 en su casa de Cancún, Quintana Roo, México, sigue alegrando los corazones de los niños y creando magia con sus personajes a casi 8 años de su muerte.

No obstante, Marjorie de Sousa, quien suele consentir a su hijo, el pequeño Matías Gil de Sousa, removería viejos y recientes recuerdos de sus seguidores, tras aparecer "adentro" del barril del Chavo, el hogar del personaje de la serie ochentera del mismo nombre: "El Chavo del 8".

Y fue a través de su cuenta de Instagram que la próxima villana de "El Conde: Amor y Honor", una de las más nuevas producciones de Telemundo, compartió algunas imágenes de dicho museo, con Matías de espalda viendo y conociendo el mundo de 'el Chavo' y en general de Roberto Gómez Bolaños, su intérprete.

"Un mundo para llevar a nuestros peques y disfrutar de nuestras series favoritas en la actualidad. Todos los personajes que nos marcaron a lo largo de nuestra infancia y que aún siguen marcándonos en una nueva dimensión el universo transmedia del chavo... está increíble para disfrutarlo con nuestros hijos... si están en CDMX no te lo puedes perder, para toda la familia... ¿Cuál es tu personaje favorito?", se lee al pie del vídeo que la rubia venezolana compartió el pasado jueves 21 de julio.

Así mismo, a través de algunos hash tags, la madre del pequeño Matías recordó algunos personajes de la serie así como otros elementos: "#mx #elchavo #elchapulin #lavecindad #niños #trasmedia #mds #marjoriedesousa #donramon #lachilindrina #elchavodel8 #unaexperienciaúnica".

El lugar lleva por nombre Unverso Transmedia del Chavo y en la ubicación de la publicación se lee "Hector Resendiz, El Chavo", quien es el creador del lugar infantil.

