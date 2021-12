Marjorie de Sousa hace a un lado el glamour y despide con honores a Carmen Salinas

La muerte de la actriz Carmen Salinas ha cimbrado al medio del espectáculo mexicano, y es que, pese a que ya tenía más de tres semanas internada luchando por su recuperación, la actriz de cine y tv, apagó su luz el pasado jueves 9 de diciembre y entre las estrellas que han despedido a una grande, figura Marjorie de Sousa, quien hizo a un lado el glamour y despidió con honores a la primera actriz.

Luego de brillar protagonizando diversas portadas de revista, la actriz Marjorie de Sousa no pudo pasar por alto la tristeza que embarga al medio del espectáculo por la pérdida de Carmen Salinas; por ello, hizo una pausa y dedicó un emotivo mensaje a la hoy fallecida.

Pues ante la confirmación de su fallecimiento la noche del pasado jueves, cientos de famosos empezaron a dedicar emotivos mensajes que marcaban claramente una despedida, no un adiós, sino un hasta pronto; y la venezolana de 41 años no fue la excepción.

"Que triste mi querida @carmensalinas_56 no tengo palabras. Que Dios te reciba con todo el amor que nos diste a muchos. Te quiero infinito. Jamás olvidaré tu alegría y esas carcajadas al grabar, siempre tenías espíritu de Niña y eso nos alegraba a todos. #sueñodeamor #conDios #carmensalinas", se lee en la descripción de la publicación.

Cuya postal en la que Marjorie de Sousa aparece al lado de Carmen Salinas, formó parte de las grabaciones de la telenovela en la que ambas coincidieron "Sueño de Amor" (2016) que fue protagonizada por Bety Monrroe y Cristián de la Fuente.

Producción de Juan Osorio para Televisa, en la que Marjorie de Sousa daba vida a la profesora Cristina Vélez Valderrama, mientras que Carmelita Salinas Lozano, se metió en la piel de Doña Margarita Manzanares Vda. de Fierro, una intrépida abuelita, como las que sólo ella podía interpretar.

Y a la postal en la que a ambas se les ve posando de blanco, se han unido famosos y seguidores de Marjorie al dolor y tristeza que envuelve a la venezolana; la también actriz Ana Martín -quien con anterioridad- publicó en su cuenta de Instagram una postal junto a Carmen Salinas tras caer en el hospital- se unió a la pena con un par de caritas llorando.

Por su parte, la fanpage (página de fans) de Marjorie de Sousa bajo el perfil de @sousaticos, no dejó de compartir el dolor por la actriz que se fue: "Q.E.P.D qué triste noticia", seguido de emojis de caritas que reflejan profunda tristeza.

Otras fans de la venezolana, estaba no podía creerlo: "Noooo, ¿qué pasó?", "No no no no" y otro más demostraba su interés por saber qué había pasado con la actriz: "¿Murió? no estoy muy enterado", a lo que otros seguidores de de Sousa contestaron "Si, ya estaba muy enferma".

Con su postal, Marjorie de Sousa hizo reaccionar a más de 155 mil seguidores y se pueden leer las condolencias de por lo menos 1,102 de ellos.

