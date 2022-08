Tras mostrar su empoderamiento como villana de las telenovelas, la actriz Marjorie de Sousa hizo una pausa en dicha faceta y enterneció en la web tras recordar un vídeo de su hijo, el pequeño Matías, cantando junto a ella hace casi tres años.

La venezolana sacó a relucir su amor de madre y compartió a través de su cuenta de Instagram, un vídeo de hace dos años y medio aproximadamente cuando luego de ser descubierta en la primera temporada del reality show "¿Quién es la Máscara?" (2020) en México en su personaje de "Banana", quiso dar un regalo a sus fanáticos.

Por lo que asistió al estudio de grabación a ponerle su voz a una pista del conocido villancico "Mi Burrito Sabanero" que regularmente se escucha por todos lados en épocas decembrinas. En ese entonces, Matías tenía apenas dos años y medio de vida, por lo que su vocecita puede enternecer a cualquiera.

Y para recibir con mucho amor este fin de semana, la venezolana de 42 años, recordó el momento en el que la historia cambió en el estudio de grabación cuando el pequeño también quiso participar en dicho tema; por lo que escribió:

"Algo más tierno??? Mi cielo, que orgullosa estoy de ti... eres brillante, amoroso, noble, chistoso, alegre, eres tan especial amor de mi vida... les comparto esto que encontré en mi celular. Me derrites de amor Matías... gracias, gracias, gracias mi señor sol. #matiymamá #mati #mami #mds #marjoriedesousa #reelsinstagram @gabrielcmusica #amolamúsica #burritosabanero".

Acto seguido, algunos famosos actores que compartieron créditos con de Sousa en "La Desalmada" (2021), producción de José Alberto 'El Güero' Castro para TelevisaUnivisión, no pudieron evitar comentar dicho vídeo.

Y en la caja de comentarios se leen algunos como: "Amiga padrísimo" por parte de Sergio Basáñez, mientras que Marlene Favela, Gonzalo García Vivanco y Cecilia Galliano llenaron de corazones el clip. En tanto, Jéssica Coch dijo: "Ay ya!".

Pero no fueron los únicos, el estilista italiano Enrico Bompani de la rubia venezolana expresó: "Lo amo" y la cuenta de fans número uno, @sousaticos, también le echó flores a su ídola: "Dios los bendiga... Una gran madre sin duda". Y la diseñadora Isabel Original, no dudó en decir: "Para comérselo a BESOS!!!".

El vidente Víctor Florencio 'El Niño Prodigio' también indicó: "Que bendición!!! Todo un artista que, Dios los siga bendiciendo a ambos…". Y el resultado final de la combinación de voces de madre e hijo se puede escuchar en el siguiente vídeo que fue compartido en YouTube en el canal oficial de Marjorie de Sousa el 2 de diciembre de 2020, bajo el título de "El Burrito Sabanero Karaoke" que tiene 28,134 reproducciones.

