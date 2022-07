Marjorie de Sousa despide con honores a Susana Dosamantes tras haber compartido telenovela

Este fin de semana ha sido uno de los más grises del medio del espectáculo tras la partida de la actriz Susana Dosamantes, madre de la cantante Paulina Rubio y varios famosos son los que se han unido para rendirle tributo a una grande, entre ellos, Marjorie de Sousa, quien hace unas horas se despidió de ella con honores, tras haber compartido telenovela.

La venezolana de 42 años, quien en 2012 compartió créditos con Susana Dosamantes en la telenovela "Corazón Apasionado" de Venevisión y Univisión, hizo uso de su cuenta de Instagram, para brindar unas palabras de agradecimiento a la actriz que tras un cáncer de páncreas terminal, dejó de existir el pasado sábado 2 de julio.

Recordando a la actriz con una foto relativamente reciente, Marjorie de Sousa expresó lo que significó para ella en su vida, desde hace una década cuando actuaron juntas en "Corazón Apasionado", pues dijo que había sido un ejemplo de vida y mentora para ella y muchos otros famosos:

Lee también: Con el corazón roto y emotivo mensaje, Paulina Rubio despide a su mamá Susana Dosamantes

"Gracias por tus consejos, por tu ser, por todo lo que regalabas con tu mágica presencia. Fuiste una hermosa maestra para muchas de nosotras, fuiste y seguirás siendo el sol para tu hermosa familia. Gracias, gracias, gracias y que papá Dios te dé más luz de la que ya tenías en vida", rezan las primeras líneas del emotivo mensaje.

"Se te quiere infinito mi querida @sdosamantesof se te extrañará mujer hermosa. Por mucho que nos hablen de la muerte es algo que jamás entenderemos al cien y que jamás aceptaremos. Que triste tener que despedirnos de la gente que amamos", termina la dedicatoria a Dosamantes.

Lee también: Gaby Spanic y famosos que se unen al dolor de Paulina Rubio, así despidieron a Susana Dosamantes

Por otro lado, Alberto Gómez de MediaConceptsPR -la agencia de representativa de Marjorie de Sousa, continuó con el legado de amor que Susana Dosamantes dejó en la actriz: "Siempre tuvo palabras hermosas para ti, no sólo admiraba tu trabajo, sino también la extraordinaria persona que eras, me lo dijo muchas veces @marjodsousa, descanse en paz mi amada @sdosamantesof".

Otros fans se unieron a esta publicación cien por ciento dedicada a Susana Dosamantes y así se expresaron de la madre de 'la Chica Dorada': "La más bella de las bellas cuando la belleza no se compraba, y super talentosa! Un ícono, un ejemplo, una artista de altura. QEPD".

Muchos más seguidores aprovecharon la publicación de de Sousa para compartir su duelo porque se ha apagado una de las estrellas que más fuerte brillaba en el medio del espectáculo.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!