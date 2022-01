Marjorie de Sousa cuenta las horas para el cumpleaños número 5 de su hijo Matías

Matías Gregorio Gil de Sousa es el nombre del hombrecito que ocupa el cien por ciento de la atención de la actriz Marjorie de Sousa, quien está contando las horas para el cumpleaños número cinco de su hijo, a quien procreó en 2016, cuando fue pareja del acto Julián Gil.

Fue un 27 de enero de 2017 cuando el pequeño Matías llegó a alegrar y a cambiar la vida de Marjorie de Sousa y la del actor argentino, aunque su historia como padre del pequeño no ha sido la mejor; pues la venezolana ha peleado literalmente con uñas y dientes para tener todos los derechos sobre el niño, luego de su furia por sentirse abandonada por el actor, al nacimiento de su hijo.

No obstante, Marjorie de Sousa es una madre orgullosa de Matías y este 2022, cuenta las horas para el cumpleaños número 5 de su hijo; para ello, compartió un par de historias a través de su cuenta de Instagram, en la que mostró un par de imágenes que sin lugar a dudas, enternecieron a sus fanáticos.

Lee también: Marjorie de Sousa luce como princesa de vestidazo traslúcido a tono con imponente escultura

Y es que, aunque la actriz ha tratado a toda costa de proteger la identidad del menor evitando mostrar su carita, lo cierto es que, desde que le dio la exclusiva a la revista People en Español -hace algunos años-, el rostro del bebé fue mostrado públicamente.

No obstante, las veces que Marjorie de Sousa ha compartido fotos del pequeño a través de sus redes sociales, ha sido de espalda. Y esta vez no fue la excepción, pues la recordada villana de "La Desalmada" (2021), dando vida Julia Torreblanca, se dejó ver acompañada del hombrecito que le roba el sueño y quien más la divierte ahora que es madre.

Lee también: La vez que Marjorie de Sousa cautivó con bañador azul desde una hacienda

El pasado martes, la actriz protagónica de "Un Poquito Tuyo" (2019) de Imagen TV, junto a Jorge Salinas y Lorena Herrera, se dejó ver en un par de postales con el también hijo de Julián Gil, en las que literalmente cuenta las horas para que llegue el cumpleaños número cinco de Matías Gregorio.

En la primera de éstas, la también protagonista de telenovelas, reposteó una historia de su fanpage (página de fans) dani_sousatica, que se lee: "Ya casiiiii" seguido de un grupo de seis caritas llenas de amor con gorrito de fiesta; además de un marcador que que se lee: 16:56:11 que cuenta las horas, minutos y segundos que en ese entonces faltaban para el cumpleaños número cinco de Matías.

En ésta se ve a la actriz con Matías en su regazo, cuando era un bebé; a decir verdad, una de las imágenes más tiernas que ha mostrado Marjorie de Sousa junto a su hijo.

Una segunda postal, es la que se puede ver a Marjorie caminando de espaldas al al lado de su hijo tomado de la mano yendo hacia el mar. En la misma, el tablero marca 14:29:24, tiempo que también faltaba en ese momento par el próximo 27 de enero, que será mañana jueves. También se lee: "@marjodsousa se les quiere un montón".

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!