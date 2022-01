Marjorie de Sousa celebra cumpleaños de Matías; ignora conmovedor vídeo de Julián Gil

Desde el pasado miércoles, la actriz Marjorie de Sousa ya dejaba ver su emoción porque se avecinaba el cumpleaños número cinco del pequeño Matías -su hijo-, y fue a través sus historias de Instagram que la venezolana, contó las horas para que llegara este 27 de enero. Hoy, ha celebrado desde tempranas horas el onomástico de 'su hombrecito' e ignora por completo, el conmovedor vídeo de Julián Gil, quien también celebró la vida del hijo que tienen en común, aunque con imágenes del pasado.

Pues durante sus primeros cuatro años de vida, son casi nulas las fotografías del menor por parte de Marjorie de Sousa, quien ha cuidado y respetado la privacidad de su hijo, dado la guerra que hubo entre ella y el actor por pelear la custodia y a patria potestad del pequeño Matías, siendo la actriz, la vencedora.

Pero este jueves 27 de enero, todo es paz y felicidad en la vida de los de Sousa y la villana de "La Desalmada" (2021), ha dejado de lado todas esas diferencias para celebrar la vida de su hijo con un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram, mismo que se lee:

"Feliz cumpleaños a lo más bonito que llego a mi vida!! Tengo tanto dentro de mí qué agradecerte mi sol, tanto que llenaste desde ese 27 de Enero cuando escuché esa voz, al tocarte sentí que se me paraba el corazón y me di cuenta que mi corazoncito en ese momento estaba en mis manos, al olerte, al sentir que con sólo pegarte a mí te calmabas, así como aún lo haces. Existe lo más bonito del mundo y eso eres tú. GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS POR SER ESO QUE ME FALTABA, ahora entiendo, ahora sé que el sentido de mi vida eres tú", pues en dicho mensaje, la actriz dejó ver su amor infinito de madre por su único hijo.

Por otro lado, la también cantante ha dejado ver que todas las adversidades, ha podido soportarlas aún más con su pequeño hijo a su lado, pues es todo para ella: "Contigo las tormentas son aventuras mágicas, eres un ángel, eres un ser noble, eres tanto hijo. Que Dios me permita acompañarte en todo este hermoso camino, TE AMO #felizcumplehijo #felizcumplemati #feliz5añosmisol #teamocontodomiser #graciasvidamía #gracias Dios, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo... gracias por tantos mensajes bonitos. #lossueñossecumplen".

Motivo suficiente para que el pequeño Matías Gregorio Gil de Sousa recibiera decenas de felicitaciones de amigos y compañeros del medio artístico de Marjorie de Sousa:

Famosos como Cecilia Galliano -quien hace días festejó el cumpleaños número 12 de su hijo Santiago- que tiene en común con Sebastián Rulli, así como Raúl 'El Negro' Araiza o Marlene Favela -su también compañera en "La Desalmada"- y Ximena Herrera, se unieron al festejo del quinto cumpleaños de Matías.

Y es que no podría pasar menos, luego de que la venezolana de 41 años, compartiera una serie de fotos y vídeos junto al pequeño, a la par del emotivo mensaje. Pero no sería la única vía por la que el pequeñito de cabellera rubia, recibiera parabienes y mucho amor.

Pues su padre, el actor Julián Gil, también dedicó un espacio en su cuenta de Instagram a su hijo menor que procreo con la actriz. "Feliz cumple…. Hijo mío, 5 añitos, se lee felicitación, seguido de un corazón rojo. Mismo que hasta el momento, ha sido totalmente ignorado por Marjorie, pues cada quien celebrará como pueda y en la medida de sus posibilidades.

Otros famosos como Erika Zaba de OV7, el periodista Quique Usales, Santiago Ramundo, Michelle Renaud -con quien comparte créditos en la actual producción de Juan Osorio bajo el título "La Herencia, Un Legado de Amor", el perfil del programa "El Gordo y la Flaca", Paty Ramosco -hermana de Julián Gil-, Grettell Valdez, Julieta Grajales, Mauricio Henao, entre otros, fueron los que celebraron junto al actor tras el enternecedor vídeo.

