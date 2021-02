La actriz Marjorie de Sousa ha compartido el momento el que decidió "darse una manita de gato" lucir como una mujer empoderada de 40 años; pues aunado a su belleza, su cabello es una de sus cartas de presentación que la hacen lucir aún más joven.

Quien se convirtiera en madre del pequeño Matías Gil de Sousa hace ya cuatro años, ¡luce más joven que nunca!; y es que, con los tratamientos de belleza a los que se somete, Marjorie de Sousa, actriz de telenovelas, logra lo que quiere proyectar.

Recientemente Marjorie de Sousa, compartió a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, el momento el que la consentían preparándola para un bronceado de piel, con los expertos de un prestigiado salón de Miami, Florida, en Estados Unidos.

Y mientras Marjorie luce radiante, muestra el momento en el que están a punto de broncearle la piel con los tratamientos indicados, lo que a decir verdad, le viene muy bien a las mujeres de 40 años, como los que tiene la actriz venezolana, pues ese ese toque de luminosidad que a a ella le hace muy feliz.

"@tatanmiami. Alguien llegó a ponerme el color que me gusta, el color de la felicidad", escribió Marjorie, a la par de un mini clip que muestra en sus Instagram Stories.

Y aunque la actriz siempre está buscando la forma en lucir joven y bella, lo que a decir verdad no le cuesta mucho trabajo, gracias a su belleza natural y la sensualidad que derrocha, sí es un hecho que si no fuera por los tratamientos de belleza a los que se ha sometido, no luciría tan radiante.

Marjorie de Sousa cambia de look, ideal para mujeres de 40. Foto: Historias de Instagram Marjorie de Sousa

En otras muchas ocasiones, la protagonista de "Un Poquito Tuyo" (2019), ha mostrado su porte y buen gusto para vestir; hace algunos meses, Marjorie demostró que también puede lucir una espectacular figura, casi perfecta, cuando lució un par de accesorios mientras lucía una falta color gris pegada a su cuerpo con la que resalta sus glúteos de forma pronunciada, y aunque luce muy bien, hubo quien le hizo ver que tenía unos kilitos de más.

!Aquí positiva, abriendo puertas y me emociona saber que ahí estás tu... amo mis botas y mi chamarra!, escribió la actriz a la par de lucir su espectacular figura.