Además de que este mes de febrero es el mes del amor y la amistad, la actriz Marjorie de Sousa devolvió algo de felicidad a un admirador que ha gritado a los cuatro vientos que la ama y no sólo eso, sino que ha dicho que son novios y que "'ahí la llevan!"... Pues la venezolana calló bocas a quienes la llaman malvada y demostró su amor a un chico en su cumpleaños.

Se trata de Luciano, el hijo mayor de la actriz Lety Calderón, quien ha visto con buenos ojos 'el noviazgo' de su hijo con Marjorie de Sousa; pues hasta dijo que se pondría en contacto con la villana de "La Desalmada" (2021) para hacerle realidad su sueño a Luciano.

Entre tanto, en estos momentos, Marjorie de Sousa se encuentra en Cancún, Quintana Roo, poniendo su granito de arena para una campaña de baile en contra de la violencia a las mujeres de cualquier tipo, y junto a la cantante Manoella Torres, se ha unido a "Un Billón de Pie México".

Pero desde el Caribe Mexicano, aprovechó para responder a Luciano, quien por cierto va a estrenarse en su total independencia tras vivir solo en un departamento, pues el pasado 17 de febrero ha llegado a su mayoría de edad (18 años en México).

A través de un vídeo de sus historias, se escucha decir a Marjorie: "¡Cumpleaños feliz, te deseamos a ti, cumple años, Luciano, cumple años feliz... Muac [beso]. Te quiero mucho, Luciano... Dios te bendiga mucho, mucho más y que te permita cumplir todos tus sueños"...

Mientras se lee: "@letycalderon79... Ya se lo mandé a su mami, pero felicitemos todos a #Luciano". Lo que a decir verdad, hará puesto muy feliz al primogénito de la actriz de "Imperio de Mentiras" (2020-2021).

Marjorie de Sousa cumple deseo a Luciano, hijo de Lety Calderón en su cumpleaños. Foto: Captura Historias Instagram Marjorie de Sousa

Por su parte, la ex del abogado Juan Collado, compartió a través de su cuenta de Instagram una felicitación a a su hijo que se ha convertido en un adulto: "Amor. Sabes lo feliz que me has hecho estos 18 años? Me siento tan orgullosa de ti. Seguiré haciendo todo para que seas feliz. Feliz cumpleaños".

Y tanto la felicitación de su madre como de Majorie de Sousa, por supuesto, ha hecho muy feliz a Luciano, quien en varias ocasiones ha externado el gran amor y admiración que siente por la venezolana de 41 años.

