Marjorie de Sousa arranca suspiros con revelador bikini

La actriz Marjorie de Sousa ¡lo volvió a hacer de nuevo! Pues arrancó suspiros con su más reciente fotografía compartida en la que luce cuerpazo con un bikini de animal print en estampado de leopardo con el que ha dejado boquiabiertos y con el ojo cuadrado literalmente a millones de fans.

En su más reciente publicación de su cuenta oficial de Instagram, la actriz venezolana cautivó a sus más de 6,8 millones de seguidores al lucir el bañador con el sol de frente, que iluminó aún más su piel blanca, mientras Marjorie de Sousa expresaba a través de emojis que disfruta al máximo del sol, mar, playa, etc.

La actriz de telenovelas, por supuesto recibió un sinfín de halagos y su fotografía ha tenido ya 44 mil likes. La comediante Consuelo Duval, quien coincidió con Marjorie de Sousa en la segunda temporada de "¿Quién es la Máscara?", no pudo evitar halagar a la actriz con un: "QUE HERMOSA".

Pero esta no es la única fotografía con la que la ex pareja de Julián Gil y madre de su hijo Matías, pues en sus anteriores publicaciones, la villana de "Amores Verdaderos", no ha dejado duda de que es "una diosa del Olimpo", pues con sus extraordinarios outfits playeros, cada vez enamora más a sus seguidores.

Y es que, la actriz de 40 años es como los buenos vinos, entre más edad, se pone más guapa. Pues en su penúltimo post, lució sus encantos traseros mientras escribió: "Haz una pausa, alza la mirada y aprecia la vida". Por lo que más de 170 mil fanáticos de la villana de telenovelas, reaccionaron a los mismos.

"Eres la persona más hermosa del universo!!!", "Preciosaaaa", "Eres arteeee mi reina", "Bellísima", "Cuerpazo", "Hermosa", etc, fueron los comentarios que escribieron fans de la actriz.

Entre otras cosas, la actriz aprovechó su fenomenal figura para anunciar el regreso de "Amores Verdaderos", telenovela, con la que debutó en México con una de las más fuertes villanas de los tele dramas, aunque esta vez será en Brasil.

"Muy pronto!!! Regresa ella #KendraFerreti #MarjorieDeSousa #brasil @sbtriooficial... los veo pronto Brasil. #amoresverdaderos #siemprebrillafuerte".