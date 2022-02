Marjorie de Sousa aparece empoderada junto a famoso cantante ¿en nuevo proyecto?

¿Otro proyecto en la carrera de Marjorie de Sousa? Así lo habría hecho saber la actriz la mañana de este domingo, luego de verse toda empoderada junto a famoso cantante latino. Se trata del puertorriqueño Rauw Alejandro y el motivo de aparecer juntos no es nada extraordinario.

Pues los múltiples escenarios en los que pueden coincidir los famosos van desde los foros de televisión, foros de rodaje, vídeos musicales, series, docu-series (la nueva tendencia de series biográficas de las estrellas), o en un mismo escenario.

Pero donde esta vez Marjorie de Sousa coincidió con el cantante de "Cambia el Paso" (2021) junto a Jennifer Lopez, fue nada más y nada menos que ¡en un puesto de revistas!, y es que la venezolana de 41 años, se vio en dicho stand y junto al cantante -famoso en TikTok-, y no perdió la oportunidad de compartirlo a través de sus historias de Instagram.

En la que ella aparece protagonizando la revista Original Living Magazine con la que causó furor en diciembre de 2021, tras modelar varios atuendos con los que lució como princesa en una pasarela en vivo y a todo color durante la presentación del número y al interior de dicha publicación.

Mientras que el puertorriqueño aparece también protagonizando la portada de la revista especializada en música pop y rock Rolling Stones, de Febrero de 2022, en la que Rauw Alejandro revela cómo superó la angustia y la decepción para convertirse en la nueva superestrella del reggateón que canta, baila, pelea y esquiva la lencería.

No sin antes contar también cuál fue la primera canción que escuchó de su novia Rosalía, la peculiar forma de empacar para las vacaciones de su mamá y mucho más.

Así mismo y para dejar por asentado su presencia junto a la estrella de la música latina, Marjorie de Sousa no dudó en mencionar a las revistas Original Living Magazine, Rolling Stone y al propio cantante que recientemente cumplió 29 años el pasado 10 de enero.

El próximo proyecto que sí tiene en puerta la actriz, es su participación en un reality show de baile en pro de la violencia contra las mujeres que será el próximo 14 de febrero a través de la plataforma www.onebillionrising.org a través de la campaña Un Billón de Pie México.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!