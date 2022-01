Marjorie de Sousa anuncia nuevo proyecto y Eduardo Santamarina reacciona

2021, fue sin duda un exitoso año para la actriz Marjorie de Sousa, gracias a su participación como la malvada Julia Torreblanca en la telenovela "La Desalmada" en la que irónicamente hizo pareja con el también villano Octavio Toscano, a quien dio vida el actor Eduardo Santamarina; y este 2022, tras anunciar un nuevo proyecto en su carrera, hizo reaccionar precisamente al actor.

En la posible espera de que se llegue a concretar la segunda parte de "La Desalmada" y tras hacer una pausa en los melodramas, Marjorie de Sousa anunció recientemente un nuevo proyecto en su carrera artística, pues aprovechando sus dotes escénicos y dancísticos, la venezolana emprenderá una nueva aventura.

Se trata del proyecto "Un Billón de Pie, México" o "BAILANDO CONTRA LA VIOLENCIA", lo que parece ser un reality show que se hará en pro de las mujeres que sufren violencia de género, ya sea física o psicológica, que obedece a la reconocida campaña mundial One Billion Rising, fundada por Eve Ensler, para poner fin a la violación y la violencia sexual contra las mujeres. Se inició en 2012 como parte del movimiento V-Day.

Por tanto, la venezolana de 41 años, utilizó su cuenta de Instagram, para anunciar su participación en el proyecto, compartiendo también una postal, en la que aparece con un semblante serio y anotando con el dedo índice en señal de un !Ya basta!...

"#LevantateCreaRecupera #Vday #1BillionRising #RiseCreateReclaim #RiseInSolidarity #UntilTheViolenceStops @naiime @one_billion_rising @vdayorg @eveensler @unbillondepiemexico @manoella_torres #mds #marjoriedesousa @palomeragroup", se lee en la descripción de su publicación del pasado martes.

Por otro lado, la venezolana deja ver que también se suma al proyecto la cantante Manoella Torres originaria de Estados Unidos con raíces puertorriqueñas mejor conocida como 'la mujer que nació para cantar'.

A su nuevo proyecto, no sólo reaccionaron famosas como la actriz Jacky Sauza, quien compartió créditos con ella en "La Desalmada" y su manager Alejandra Rodríguez, pues también se ha sumado a la celebración de esta nueva aventura, el actor Eduardo Santamarina, con quien tuvo varias escenas de pasión desmedida en el mismo melodrama producido por José Alberto 'El Güero' Castro para Televisa.

Pues aunque no se lee comentario alguno por parte del histrión de 53 años, sí se puede ver su reacción a través de un corazón rojo en la publicación de la también cantante. Por otro lado, dicho evento tendrá lugar a través del sitio oficial de One Billion Rising, www.onebillionrising.org el próximo 14 de febrero.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!