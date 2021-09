Marisela deja en ridículo a Chiquis Rivera frente a todos tras lanzamiento de Mi problema

Luego que hace unos días Chiquis Rivera lanzara su nuevo sencillo haciendo un cover de “Mi problema”, canción que hiciera famosa Marisela, ésta última dejó el ridículo a la hija de Jenni Rivera al corregirla sobre quién es el compositor de este tema musical.

La ex jueza del reality “Tengo talento, mucho talento“, de Estrella TV, había compartido con sus fans lo que para ella significó grabar “Mi problema“ y reconoció que es fan de Marisela desde hace mucho tiempo, pues su madre también lo era y para ella fue muy fácil realizar su propia versión de esta canción, sintiendo cada palabra.

En el clip, Chiquis Rivera sostuvo que había sido Marco Antonio Solís quien compuso dicho tema para Marisela, sin embargo, la intérprete de “Tu dama de hierro” la dejó en ridículo frente a todos al desmentirla y recalcar que el autor de “Mi problema“ no es “el Buki“, como aseguró la ex de Lorenzo Méndez, sino otro compositor.

Fue la cuenta de Instagram de “El precio de la fama” la que contrastó las declaraciones de Chiquis Rivera y Marisela, donde la ex de Marco Antonio Solís desmiente a la “Princesa de la banda” y la corrige, luego de enterarse que había asegurado que el tema en cuestión había sido escrito por “el Buki“.

En el video, Chiquis Rivera menciona que estaba muy contenta por haber grabado “Mi problema“, una canción que también su madre había llevado al estudio pero que originalmente interpretó Marisela, quien la hizo famosa en su momento.

“Se me hizo tan fácil grabar esa canción y les voy a decir por qué: me encanta, vamos a decir una cosa, esta canción es del señor Marco Antonio Solís y la cantó Marisela, mi mamá era súper fan y yo la cantaba, así que yo me volví fan de ella por mi mamá y esa canción siempre la tenía aquí (en la cabeza) y cuando pasé esos momentos difíciles de mi vida hace un par de meses pues yo la cantaba y la ponía todos los días y lloraba y lloraba“, dijo la ex de Lorenzo Méndez, haciendo referencia a su divorcio.

Pero cuando Marisela fue cuestionada sobre lo que dijo su colega respecto de la autoría de “Mi problema” no dudó en corregir a Chiquis Rivera: “¿Qué? Pérate, pérate… ¿cómo dijiste? Marco Antonio Solís no escribió “Mi problema“, “Mi problema” es de otro compositor que es Aníbal Pastor“, dijo la cantante.

Pese a esta confusión de Dhiquis Rivera, Marisela se mostró muy contenta de que hubiera una nueva versión de esta emblemática canción, pues aseguró que está hecha y dedicada para todas las “damas de hierro”, por lo que lo tomó como un halago aunque, hasta el momento, no la había escuchado.

En tanto, la hija de Jenni Rivera se ha mostrado muy contenta por el cover que realizó de “Mi problema”, incluso compartió en sus redes sociales imágenes y clips sobre el rodaje del video, en el cual luce un vestido color violeta, y adelantó que el material audiovisual ya está listo en todas las plataformas digitales.

