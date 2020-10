Mario Bautista es denunciado por periodista por robo y extorsión

El famoso youtuber y cantante del género urbano Mario Bautista fue denunciado por una periodista de espectáculos en Los Ángeles, California, luego de que ésta captara al joven influencer despidiendo a una chica de un hotel de la misma ciudad.

Pues ante el hecho, cuyas imágenes se ven muy claras, se puede apreciar cómo Mario despide a la chica mientras se sube a un automóvil que parece ser un UBER, e inmediamente se da cuenta de los hechos por lo que se acercó a la periodista de nombre Nelssie Carrillo, y le solicita que pause el vídeo.

En el clip se alcanza a escuchar que el joven artista expresa: "¡Ay, ese es un gran video!... creo que hay que tener cuidadito tantito... ¿le puedes poner pausa, le puedes poner tantita pausa mi amor?".

Por su parte, el periodista argentino Javier Ceriani comentó junto a Elisa Beristain en su canal oficial de YouTube, Chisme No Like, que el joven artista se metió en problemas legales una vez más; pues ya tiene antecedentes de que hace tiempo fue denunciado por unas chicas en Acapulco, México por supuestamente haberlas querido marear con sustancias tóxicas para abusar de ellas; sin embargo, la demanda no procedió.

Pero en este sentido, Ceriani advirtió este lunes que en Estados Unidos es un delito muy penado la agresión y extorsión a los periodistas quien en todo caso están cumpliendo con su trabajo. Pues la periodista Nelssie Carrillo, interpuso una demanda contra el cantante por robo y agresión, destacando que la policía va a investigar al cantante.

A decir verdad, mientras las imágenes permanecían al aire, nunca se vio que el famoso youtuber agrediera a la periodista en ningún momento; sin embargo, por quitarle su celular y borrarle el vídeo que más tarde fue recuperado de la nube, el intérprete de "Tequila", tendrá que enfrentar cargos con la ley.

Visita el canal de YouTube de Chispa dando CLICK AQUÍ.