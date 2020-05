Marilyn Monroe: la impresionate historia detrás de una gran estrella

Norma Jeane Mortenson Baker, o mejor conocida como Marilyn Monroe, sin duda, fue una gran strella estadounidense de enorme fama internacional del siglo XX; misma de la que existen registros de una impresionante historia. Originaria de Los Ángeles, California; esta diva nació el 1° de junio de 1926 y su luz se apagó 36 años después, el 5 de agosto de 1962.

Pareciera ser que Monroe, tuvo una vida plena y llena de lujos desde que nació; sin embargo, no fue así. Pese a que lo que irradiaba en pantalla durante el punto más álgido de su carrera artística, los registros de su historia demuestran lo que había detrás de ese bello rostro y espectacular figura. Pues poco se sabe de la vida íntima de esta diva del cine.

Marilyn Monroe, además de ser una actriz de cine estadounidense, fue considerada como un ícono pop y un símbolo sexual. En 1945, empezó a trabajar como modelo y posteriormente, comenzó su carrera en Hollywood bajo el mismo nombre artístico.

La actriz firmó un contrato con la productora Twentieth Century Fox a finales de la década de los 40's, y empezó a figurar en el cine con pequeñas participaciones en cintas como La jungla de asfalto (The asphalt jungle; 1950) y Eva al desnudo (All about Eve; 1950). Y debido a su gran desempeño frente a las cámaras, obtuvo su primer protagónico en Don't Bother to Knock (No te molestes en tocar; 1952).

Uno de los más grandes logros en su carrera, fue que después de aquirir un registro como miembro del Actor's Studio, durante 1954 en colaboración con el fotógrafo Milton Greene, fundó la Marilyn Monroe Productions.

Existen antecedentes de que estuvo casada en tres ocasiones: sus matrimonios los figuró con caballeros como James Dougherty, Joe DiMaggio y Arthur Miller, además de especular sobre otras relaciones sentimentales con los hermanos Robert Francis Kennedy y John Fitzgerald Kennedy.

Pero antes de haber obtenido grandes éxitos en su vida artística, los sucesos ocurridos en su infancia y juventud, indudablemente marcaron la trayectoria de esta estrella hollywoodense.

Su madre, Gladys Pearl Baker -con apellido de nacimiento Monroe -[27-Mayo-1902 al 11-Marzo-1984]-, contrajo matrimonio con el noruego Edward Mortenson del que poco tiempo después se separó, descubriendo su embarazo.

El 1° de junio de 1926 nació en Los Ángeles su hija Norma Jeane que fue inscrita, de acuerdo a datos del Registro Civil, con el nombre de Norma Jeane Mortenson, para que no fuera ilegítima, y llamada Norma Jean Baker -con el apellido de la madre en la práctica-.

Gladys, que trabajó como cortadora de negativos en la productora de cine RKO Pictures, no podía mantener a su hija debido a fuertes problemas económicos y emocionales por lo que decidió dejarla al cuidado de un matrimonio adoptivo: Albert e Ida Bolender, residentes en Hawthorne, California.

Después de que la madre de Marilyn pudo conseguir una casa propia decidió llevarse a su hija, pero al cabo de unos meses, sufrió una crisis nerviosa y murió. La mejor amiga de su madre, Grace McKee, fue quien obtuvo la custodia de la niña, misma que despertó su interés por el cine y quien la incentivó para que fuera actriz en un futuro, logrando enormemente su cometido...

Sin embgargo, McKee se casó en 1935, se trasladó a la costa oeste de Estados Unidos, por lo que Norma Jeane fue dada en adopción (por tercera ocasión) a otras familias. McKee consiguió su custodia dos años después, solo por unos meses.

Pues luego de que Norma acusara al marido de Grace McKee de haber abusado de ella, la nueva custodia la obtuvo Olive Brunings, el tío de la mejor amiga de su madre. A los doce años, volvería a ser abusada aunque esta vez, por uno de los hijos de Brunings.

Sin embargo, ocurrió un hecho inesperado en la vida de Marilyn que la sacó de toda esa tristeza, de la que se había apoderado de su vida por muchos años: a los 12 años de edad, descubrió que tenía una medio hermana mayor por parte de madre llamada Berenice.

Desde ese momento, las hermanas empezaron a escribirse cartas, hasta que un día se pusieron en contacto. Se estima que hasta la muerte de Marilyn, ya convertida en la gran estrella, ambas tuvieron una estrecha relación.

Falleció el 5 de agosto de 1962 a causa de una sobredosis de barbitúricos (que son peligrosos fármacos derivados del ácido barbitúrico que actúan como sedantes del sistema nervioso central), en circunstancias que no se conocen aún. Las primera hipótesis planteadas por la justicia estadounidense de aquella época, eran en torno a un suicidio por sobredosis, pero hasta el momento no se ha comprobado.