Maribel Guardia ya no puede ocultar su edad y Victoria Ruffo luce más joven

Tras las grabaciones de "Corona de Esperanzas", continuación de la exitosa telenovela "Corona de Lágrimas" (2012), hay quienes aseguran que la actriz Maribel Guardia ya no puede ocultar su edad y no sólo eso, sino que Victoria Ruffo, gran amiga y protagonista de la historia, luce más joven que la costarricense.

Y es que, es de acuerdo a un vídeo que la propia Maribel Guardia compartió a través de su cuenta de Instagram el pasado 23 de marzo -justo cuando se encontraban grabando en una iglesia-, los internautas opinan que Maribel Guardia ha dado "el viejazo" y Victoria Ruffo sigue tan bella como cuando empezó a brillar en las telenovelas por allá, a finales de los años 70's.

Pues aunque desde que empezaron sus carreras en el mundo del cine y la televisión en México, ambas estrellas son unas de las que más belleza y juventud poseen -motivo por el que se han posicionado en el gusto del público-, las evidencias no engañan.

Tras dar un regalo a los fanáticos en redes sociales, sobre el arte sacro que posee la iglesia en la que grabaron algunas escenas, a través de dicho vídeo, los followers aseguran que a la costarricense ya se le notan las arrugas a sus 62 años, lo que podría indicar que ni con sus tratamientos de belleza y muchos otros procedimientos estéticos a los que se ha sometido, ha podido revertir el paso del tiempo.

Pues aseguran que a Maribel Guardia se le ven las arrugas en el rostro; no así con la actriz Victoria Ruffo, quien a sus 59 años de edad, luce más joven y radiante que su amiga y compañera de escenas en "Corona de Esperanzas", como se ha ventilado que se va a llamar la segunda parte de "Corona de Lágrimas" -producción de José Alberto 'El Güero' Castro para la nueva cadena Televisa Univisión.

No obstante, tal parece que estas críticas y opiniones de la gente no les quita el sueño ni a Maribel Guardia, ni a Victoria Ruffo, pues a decir verdad, ellas se la pasan 'bomba' y muy divertidas en las grabaciones de la nueva telenovela de 'El Güero' Castro, y así lo han dejado ver con sus coreografías que las convierten en un desastre junto a otras actrices.

Pues hasta Maribel Guardia se ha encargado de compartir momentos bochornosos pero muy divertidos junto a África Zavala, Raquel Garza 'la Secretaria', Roxana Castellanos, incluyéndose ellas mismas, Victoria Ruffo y la costarricense, que a sus 62 años, no ha perdido la chispa que tiene para divertir a sus más de 7.5 millones de seguidores.

"Mucha energía y luz desde este precioso templo. #iglesiasanjuanbautista @victoriaruffo", se lee en la descripción del vídeo, en el que se pueden ver muy de cerca los rostros de ambas famosas, que además de carismáticas, demuestran su innegable belleza, aunque con algunas arrugas, según la opinión de los cibernautas.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!