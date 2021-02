Maribel Guardia y su sensual bikini negro de tiritas

La actriz Maribel Guardia tiene literalmente enamorados de ella a sus seguidores en sus redes sociales, pero éste fue el bikini negro de tiritas con el que, sin duda alguna, encendió los ánimos de sus más fervientes admiradores cuando lució su espectacular figura entre tanta tira y enseñando de más.

Para terminar el año 2020 y luego de haberse visto gravemente enferma tras contagiarse de Covid-19, Maribel Guardia -quien también ha brillado como actriz de telenovelas-, reveló que ya había logrado superar la enfermedad que literalmente ha puesto de cabeza al mundo entero.

Lee también: Maribel Guardia luce cinturita junto a Latin Lover

Y por si fuera poco, su esposo Marco Chacón fue quien se vió más grave al cuidar a Maribel cuando estaba convaleciente. Afortunadamente los dos lograron superar la afección y hoy se encuntran ¡mejor que nunca!

Y para celebrarlo, fue la propia Maribel Guardia, quien demostró que pudo ganarle la batalla a la enfermedad y regresó más diva que nunca! En su cuenta oficial de Instagram, la actriz costarricense, mostró cuerpazo mientras modelaba un sensual bikini color negro de tiritas que sin duda resaltó sus exuberantes curvas y dejó ver más allá de sus encantos.

Y mientras regalaba la postal en la que luce sus curvas, a sus más de 6,3 millones de seguidores en Instagram, la también cantante la describió con su motivador mensaje:

Lee también: Enseñando pierna, Maribel Guardia modela mini vestido azul

"Con ésta me despido de la playa y le doy gracias a #Dios de estar viva, cuando me dijeron que tenia COVID penseé lo peor, y es que en verdad en ese momento no sabes que va a pasar con tu vida. Cuídense mucho por favor. Yo al fin voy a ir a #costarica a ver a mi mamá, y aunque ya estoy negativa, no pienso besarla ni abrazarla hasta que ella esté vacunada, por favor guarden sana distancia, y que Dios nos guarde en la palma de su mano a todos . Los quiero mucho".

Y aunque recibió buenos deseos de parte de sus fans, la también modelo de origen costarricense pudo leer los fogosos comentarios que le dejaron sus fáticos, sobre todo el gremio masculino, quien no paró de recordarle lo hermosa que es.

Pero ésta no fue la única vez que Maribel posó así de despampanante con dicho bañador, pues el pasado 31 de octubre, para celebrar Halloween, la estrella se mostró más sensual que nunca, modelando para sus fans, al mismo tiempo que les deseaba una terrorífica noche de Halloween.

"#feliz #noche #halloween que la #luna azul traiga cosas buenas a nuestras vidas... #trajedebaño @modashina", mientras modelaba caminando por las olas del mar y decía: "Feliz Noche de Muertos, que tengan una noche terrorífica".