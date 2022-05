Maribel Guardia y Victoria Ruffo fascinan tras llegar a un escalón más de vida

Este domingo 29 de mayo y desde antes, las actrices Maribel Guardia y Victoria Ruffo han empezado a fascinar a sus fanáticos tras llegar a un escalón más de vida; pues mientras que la protagonista de la telenovela "Corona de Lágrimas 2" llegará al sus 60 años el próximo 31 de mayo, la costarricense más envidiada, ha pisado hoy, el escalón número 63.

Y es envidiada porque no sólo a sus 62 o 63 años, si no porque desde siempre, ha logrado mantener una figura de infarto que luce diestra y siniestra, sí como una belleza incomparable que la han colocado como la diosa de la eterna juventud.

Y es que, por su parte, Maribel Guardia ha celebrado su vida desde Acapulco, Guerrero, México; puerto donde abrió los festejos de su cumpleaños desde el viernes pasado haciendo lo que más que gusta hacer, que es dar show en vivo con la música más "guapachosa" y luciendo cuerpazo con los atuendos más diminutos y llamativos.

Un par de divas que fascinan a sus 60 o más...

Y después de lucirse en un diminuto bikini blanco desde las aguas del mar del afamado puerto mexicano, la actriz que hace mancuerna con Victoria Ruffo en las grabaciones de la también titulada telenovela "Corona de Esperanzas", optó por lucir igual de bella, con otro atuendo blanco desde un sillón del balcón de su habitación de su mansión en la Ciudad de México, causando serias envidias a sus fanáticos, pero sobre todo a sus haters, quienes no paran de hacer menos a la costarricense.

Mientras ella escribía feliz su acostumbrada frase filosófica: "#feliz #sabado. No tengas miedo de perder a personas, ten miedo de perderte a ti mismo intentando satisfacer a todo el mundo #look @blacksecret.mx".

Y este domingo, no pudo dejar de agradecer estar más viva que nunca y más guapa que siempre a sus recién cumplidos 63 años de vida y fue desde las primeras horas de este domingo 29 de mayo, que Maribel Guardia expresó a través de su cuenta de Instagram:

"No puedo dejar pasar el día de mi cumpleaños sin agradecer a Dios por un año más de vida, por todas las bendiciones que ha derramado en mi vida y en la de todos los que amo. La conciencia y la experiencia son algunos de los regalos que llegan con la madurez y la convierten; es una de las etapas más hermosas de la vida. En este día quiero darle las gracias a todos ustedes por sus muestras de cariño, por su apoyo, por acompañarme en este viaje que es la vida y ser parte de mi familia #happybirthday #bendiciones #dios #familia #amigos #salud #trabajo".

Por otro lado, Victoria Ruffo, su fiel amiga y compañera de aventuras en los pasillos de Televisa San Ángel, no ha dejado de agradecer las muestras de cariño de sus hijos en ficción: Mane de la Parra, José María Torre y Alejandro Nones, así como su colega y amigo Ernesto Laguardia, con quien la ex de Eugenio Derbez comparte créditos en la producción de José Alberto Casto para Televisa Univisión. José Eduardo Derbez, su hijo en la vida real, no pudo faltar a dicha celebración.

Y pese a que su onomástico es el próximo martes 31 de mayo, desde del pasado miércoles 25 empezaron a celebrar a la primera actriz en los foros de grabación, regalándole muchas dulzura con un arreglo, mientras ella sólo escribió: "GRACIAS", tras mostrar una gran sonrisa.

Llevándose incluso, los comentarios y felicitaciones por adelantado de algunos colegas del medio del espectáculo como Adrián Dimonte o la actriz y cantante Lisset, Ximena Herrera o Sharis Cid.

