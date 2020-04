Maribel Guardia y Thalía, famosas que han derrochado sensualidad con pillowchallenge

Maribel Guardia y Thalía son algunas de las famosas que se han atrevido a realizar el reto viral en Tik Tok, Pillow Challenge con el que han derrochado sensualidad. Tanto Maribel Guardia, quien actualmente tiene 60 años, como Thalía, quien tiene 48 han impactado con su figurado, pues ambas se han sabido conservar muy bien y has resultado ser la envidia de muchas mujeres.

Maribel Guardia realizó primero el Pillow Challenge, el cual consiste en colocarse una almohada en el cuerpo, sin nada de ropa y bailar. La cantante y conductora de televisión costarricense, presumió su espectacular cuerpo a ritmo de Single Ladies de Beyoncé.

Por su parte, la famosa cantante mexicana Thalía, hizo el Pillow Challenge a ritmo de Piel Morena, uno de sus grandes éxitos. Thalía, quien por ahora está ausente de los escenarios, decidió unirse a este divertido reto y no quedarse atrás ya que varias famosas lo han hecho.

En el video, que compartió en su cuenta de Tik Tok, se puede ver a la mexicana comenzó a realizar el Pillow Challenge con atrevidos movimientos a ritmo de Piel Morena, con los que a más de alguno les habrá provocado un "infarto".

Tanto Thalía como Maribel Guardia han demostrado que a su edad siguen conservando unos cuerpazos debido a la estricta dieta y rutina de ejercicios que realizan día con día, convirtiéndose en unas de las mujeres más envidiadas del medio artístico.

Tanto Thalía como Maribel Guardia recibieron muchas muestras de cariño por parte de sus fans, quienes no dudaron en reconocer que ambas gozan de una belleza inigualable.

“Espectacular como siempre , me encanta tu energía bella Maribel , saludes desde New York”, “Te amo , siempre serás mi platónico saludos desde Perú”, “ Le gustaste a mi abuelo, a mi papá y ahora a mi me encantas!”, fueron algunos comentarios en la publicación de Guardia.

Mientras que en la publicación de Thalía fueron los siguientes:

“Súper divertido tu TIK TOK ... Noche bajo las estrellas”, “Eres súper bonita”, “ Hermosa Thalia y tan joven que te ves y con tu tema icono”, fueron algunos comentarios.