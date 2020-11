Maribel Guardia se retracta y dice “Eleazar debe pagar hasta las últimas” 

Maribel Guardia causó un gran revuelo en las redes sociales luego de haber dicho a los medios de comunicación que Eleazar N, novio de la modelo peruana, Stephani , era alguien dulce y amable, luego de que el actor fuera detenido por las autoridades capitalinas. Las declaraciones de Maribel Guardia, fueron tomadas como una justificación al agresor y haciendo ver como una revictimización a la mujer agredida, lo que dio motivo a que la actriz se retractara de sus primeras declaraciones.

Ante tanta polémcia, la ex esposa de Joan Sebastián decidió subir un video en sus redes sociales para posicionarse en contra de la violencia femenina, ya que al principio de toda este escándalo que envolvía al actor Eleazar, Maribel Guardia, no creía por lo que estaba pasando el actor, mostrándose incrédula ante la violencia, dijo:

“Quisiera ver las pruebas primero, yo conozco a Eleazar y es un niño súper dulce, amable, cariñoso. Me cuesta mucho creer que sucediera algo así", "Ya saldrán las pruebas, por lo pronto mi experiencia con él es que es un niño amoroso", comentó.

La duda de Maribel Guardia, puso de cabeza a los internautas en las redes sociales, señalándola de respaldar así a todos los agresores de violencia de género y defensora de Eleazar, pero la actriz, se retractó de sus declaraciones, haciendo un comunicado a todos los usuarios de las redes, y dijo que si Eleazar resulta ser culpable de sus acusaciones debería pagar hasta las últimas consecuencias.

“Estoy totalmente en contra de la violencia hacia las mujeres. Yo no sabía nada del caso, lo que dije de él es mi experiencia de la que he tenido de la convivencia con él. Llegando a mi casa me documenté y realmente fue terrible ver las fotos de Stephanie, la víctima. Me dolió mucho como mujer, me dolió el sufrimiento de la madre de Eleazar y su hermana, pero mucho más la violencia contra las mujeres. Los feminicidios en México y en el mundo crecen cada día, hay que parar la violencia contra las mujeres. En caso de que Eleazar resulte culpable debe pagar hasta las últimas consecuencias. A una mujer no se le toca ni con el pétalo de una rosa”, declaró Maribel Guardia.

La actriz, dejó las especulaciones de un lado y mostrando su solidaridad, a todas las mujeres que han sido agredidas y en el peor de los casos, cuando ya no regresan a casa.