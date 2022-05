Maribel Guardia se pone agua bendita 'para los que echan mala vibra en la espalda que son muchos'

La tarde del lunes pasado, se reunieron después de un tiempo las actrices Maribel Guardia y Lourdes Munguía, quienes por años han demostrado su amistad, y al despedirse del lugar, lo gracioso fue el consejo que la costarricense dio a los seguidores, sobre ponerse agua bendita en la nuca, por aquello de las malas vibras que caen sobre la espalda, que en su caso dejó ver que son muchas!

Luego de terminar de comer en un restaurante de San Ángel en la Ciudad de México, Maribel Guardia grabó un vídeo en el que detalló que se habían reunido después de unos meses "a lavar ropa" -como en los lavaderos de las vecindades donde 'chismeaban' las señoras hace unos años-.

También dijo que ese lugar les traía a ambas muchos recuerdos y de paso, Maribel Guardia mostró una pequeña capilla que forma parte del lugar, en donde aprovecharon para santiguarse con una señal de agua bendita en la frente pero también en la nunca, como dijo la también cantante.

"Y aquí vamos saliendo mi amiga y yo, nos vamos ya después de una tarde de estar en el chisme, muchos secretos, mucho lavar ropa en este lugar que tanto recuerdos tiene para nosotras... muchas memorias, muchos recuerdos, miren qué ambiente, es una belleza, y miren aquí tenemos nuestra iglesia...

Hay un templo precioso aquí, miren qué lindo... Vamos a ponernos agua bendita, es que siempre nos ponemos agua bendita que siempre, siempre, -aquí hay agua bendita porque hacen misa-. Lulú me da su bendición y yo le doy su bendición a Lulú, y atrás en el cuello [nuca] pónganse agua bendita, para los que te echan mala vibra en la espalda que son muchos", dijo Maribel Guardia", tras reírse de su comentario.

"Bueno, aquí vamos... les mandamos mil besos y que Dios los bendiga, a ustedes y a todos los que aman... Mil bendiciones y besos para todos, los queremos, bye", terminó diciendo la también actriz de "Corona de Lágrimas 2" antes de subirse a sus carros.

Por otro lado, Maribel compartió este vídeo y una primera publicación en la que se lee que uno de los motivos de reunirse es para festejar su pre-cumpleaños que es el próximo 29 de mayo: "Comiendo con mi amada @lourdes.munguia... Muchos meses sin vernos y aquí estamos lavando ropa Jijijijij y festejando mi pre-cumpleaños que es el 29 de Mayo".

