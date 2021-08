Maribel Guardia sale en defensa de Victoria Ruffo tras declaraciones de Eugenio Derbez

No es ningún secreto para nadie que luego de su tórrido romance, del cual resultó un hijo en común -José Eduardo Derbez Ruffo-, Victoria Ruffo y Eugenio Derbez rompieran relaciones sentimentales y de todo tipo hace ya, más de 20 años, incluyendo que el actor no pudiera ver a su hijo por mucho tiempo, lo que ha desatado diversas y controvertidas declaraciones. No obstante, la actriz Maribel Guardia ha salido en defensa de su gran amiga, Victoria Ruffo.

Pues la última vez que Eugenio Derbez recordó del derecho que Victoria Ruffo le quitó como padre hace años, fue cuando se pronunció en contra la misma situación que existe entre Marjorie de Sousa y Julián Gil por el tema de Matías Gil de Sousa, el hijo que la ex pareja de actores, aprovechando a su vez para defender al actor argentino.

"Me da mucha tristeza lo de Julián, porque yo pasé por eso, es un dolor terrible el no poderte acercar a tu hijo, lo entiendo y estoy con él; los pleitos de los padres es una cosa y la relación con los hijos es otra y no deberían estar separados", expresó el también comediante ante la prensa a su llegada al aeropuerto.

Pues pese a que a que ya han pasado más de dos décadas desde aquella engorrosa situación, el padre de José Eduardo sigue guardando rencor y hablando de sus inconfomidades sobre quien ha sido bautizada como "La Reina de las Telenovelas", aunque desde hace tiempo mantiene relación muy de cerca con su hijo; pues ya es un adulto de 29 años.

Sin embargo, tras la situación que ha vuelto a revivir el actor y productor de "No se aceptan devoluciones" (2013), la actriz Maribel Guardia, ha salido en defensa de Victoria Ruffo, de quien no solo es colega y compañera dentro del mundo de la farándula, sino su gran amiga.

Pues además de que la costarricense halagara a la madre de José Eduardo Derbez como persona, comparte el vínculo que las une como madres de familia y habló de lo maravillosa mamá que es. Además de todo, el pasado 29 de mayo celebraron su cumpleaños juntas; así lo dijo:

"Victoria es una mamá extraordinaria y una amiga maravillosa. Es una persona muy especial, Victoria, cero envidiosa, cero competitiva”, dijo la también cantante a la prensa en el Aeropuerto de la Ciudad de México hace algunos días.

Además, Maribel Guardia aprovechó para reiterar que es una de las amigas más importantes de su vida y así mismo agregó: "Somos buenas amigas, la quiero mucho. Lo más divertida, simpática y buena persona que te puedas imaginar".

