Maribel Guardia roba suspiros; Yanet García y Adriana Fonseca reaccionan

Maribel Guardia, quien es una de las figuras más optimistas del medio del espectáculo y uno de los rostros más bellos, nuevamente sorprendió a sus millones de fans al posar con un vestido verde con el que le dio la bienvenida a una nueva semana. "Nueva semana , nuevas metas, nuevas oportunidades, nuevas bendiciones. Feliz Lunes", escribió la actriz en su cuenta de Instagram.

Famosas como Yanet García, Adriana Fonseca, Lourdes Munguia, Ana Martín y Malillany Marín al igual que un sinfín de seguidores de la costarricense reaccionaron ante tanta belleza. “La reina la más hermosa”, “Cómo le haces para siempre verte fantástica” , “Tú belleza siempre está a cien, Diosa”, “Waaaauuuu que elegancia y elegante dama eres un bombon una flor a punto de reventar saludos preciosa bendiciones y excelente inicio de semana”, son algunos de los comentarios en Instagram.

Hace un par de horas, también Guardia sorprendió al posar en Instagram junto a su nuera e hija de Joan Sebastian, Marcelia Fugeroa. Con esto la costarricense mostró que pese a que «El Rey del Jaripeo» ya no se encuentra en este mundo, ella mantiene una excelente relación con algunos de sus familiares.

“Divinas”, “Es un trío de guapas”, “Se ven maravillosas las tres”, “Dos princesas y una reina”, “La del medio es más hermosa”, “Las 3 preciosas pero tú, Mari, eres la más bella”, “Lindo ejemplo de convivencia en familia, Dios los bendiga” y “Qué amor de dama, única diría yo”, fueron algunas de los mensajes en la publicación de la actriz. En solo un par de horas, la postal ya alcanzó casi 44 mil ‘likes’.

No es raro que la actriz de 61 años sorprenda con sus publicaciones en su Instagram que van desde rutinas de ejercicios hasta espectaculares imagenes en las que deslumbra con lo bien que luce cada prenda que se pone.

Comó conquistó Joan Sebastian a Maribel Guardia

Recientemente Maribel Guardia abrió su corazón y reveló durante el programa de Laura sin Censura, de Laura Bozzo, cómo el “Rey del Jaripeo” la conquistó. La costarricense contó que ella le entregó su corazón al padre de su hijo por un solo motivo; le gustó su personalidad de macho. “Me gustaba que fuera un hombre de pueblo. Me gustan los hombres que se ven machos, no me gustan aquellos que se ven más o menos porque te queda la duda”, indicó la actriz.

“Su sensibilidad, era un hombre muy tierno, romántico, que me regalaba globos y flores”, destacó. Guardia destacó que el amor entre ella y el cantante terminó cuando éste le fue infiel. Sin embargo, volvió a encontrar en el amor con su actual esposo, Marco Chacon, con quien lleva 23 años de casada y define como un hombre maravilloso y extraordinario.