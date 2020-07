En una charla con el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante, la actriz y cantante Maribel Guardia, contó cuáles son sus secretos para mantenerse joven y bella a sus 61 años, muy joven, cosa que cada vez deja más sorprendidos a sus seguidores y personas menores que ella por no poder lograr una figura como de la que Maribel es poseedora.

La costarricense, habló de que además de que sus rasgos físicos son parte de su genética, se cuida mucho, incluso, hace una increíble revelación:

"Tengo un pantalón de cuando tenía 15 años que siempre me tiene que cerrar y si no me cierra digo '¡a dieta!'; nunca he subido más de tres o cuatro kilos y en cuanto los subo, los bajo".

Lee también: Irina Baeva revela sus secretos de belleza para mantener un cuerpazo

Maribel Guardia revela trucos para mantenerse joven a sus 61 años. Foto Instagram

A lo que Infante le pregunta: "¿Es en serio que tienes un pantalón de los 15 años?, Maribel responde: "Sí, sí, está horrible el pantalón pero yo lo cierro y digo, ésta es mi talla".

Gustavo Adolfo le cuestionó sobre si ese pantalón es talla 5 y ella reaccionó diciendo que no, que es muy caderona, pero indicó que tanto ella como el pantalón son talla 7.

Dijo también que para mantenerse joven es cuestión de actitud, el tratar de ser feliz e imponerse ese deseo de muchos, sonreir y dar gracias a Dios todos los días.

"Porque mira, todo se va a caer, tengo 60 años y los llevo yo creo, con dignidad; a mí no me interesa verme más joven, pero sí me gusta ser una digna representante de mi edad.

La ex esposa de Joan Sebastian (QEPD) dijo que ella quiere llegar a una edad mucho más adulta como la actriz Jaqueline Andere, con quien acaba de trabajar en un proyecto.

Y entre otras cosas dijo que es importante mantener el peso, porque cuando se aumenta de peso, las personas se ven mayores.

Cada diez años cambia la genética y se pierde masa muscular por eso hay que tratar de hacer ejercicio. A mí no me interesa verme fuerte pero mantener la masa muscular que es la que mantiene a los huesos; por eso es que cuando van pasando los años y vas perdiendo masa muscular, te vas cayendo.

Otro de sus consejos es que mantener una buena postura es básico: "Chicas, cuando estén sentadas, hagan los hombros hacia atrás, la columna se pone en su lugar, se mete el estómago -hay que fortalecer el estómago-, yo hago abdominales; no creas que soy disciplinada con el ejercicio, hay épocas en las que dejo de hacer ejercicio, pero siempre hago abdominales, en el teatro, en el piso, donde sea que me encuentre", comentó Maribel.

Visita el canal de YouTube de Chispa dando CLICK AQUÍ.