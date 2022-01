Maribel Guardia revela que no tiene miedo a la muerte pero quiere dejar su testamento

Sin duda alguna, una de las famosas que genera más polémica debido a que a la edad de 62 años, luce más joven y además posee un cuerpazo que ya muchas mujeres quisieran tener, es Maribel Guardia, quien recientemente reveló que, aunque no le tiene miedo a la muerte ya busca dejar listo su testamento.

En entrevista con el programa de espectáculos "De Primera Mano" de Imagen Televisión, liderado por el periodista Gustavo Adolfo Infante, Maribel Guardia fue cuestionada sobre si ya ha pensado en dejar testamento, haciendo referencia que se ha visto invadida por el virus del siglo en un par de ocasiones, en menos de dos años, a lo que la costarricense contestó:

"Muy contenta, gracias a Dios que fue tan leve este contagio que solamente me duró una semana, pero bueno, eso no quiere decir que no te tengas que guardar, y sobre todo la responsabilidad de no contagiar a los demás, porque aunque yo ya tengo tres vacunas, el contagio puede causar un daño muy fuerte a otra persona que no está vacunada o que tiene problemas serios de salud", empezó contando la costarricense fuera de escena de la obra "El Tenorio Cómico".

Lee también: Tras volver al show en vivo, Maribel Guardia aparece con ajustada minifalda y botas largas

Así mismo, la envidiable abuelita del pequeño José Julián de cuatro años, quien también se contagió de Covid-19, reveló lo que hizo para poder superar la enfermedad del siglo:

"Y ese es el problema de este Ómicron, que aunque es muy leve -a mí me dio muy leve, no me dio temperatura ni dolor de cabeza-, me dio mucho frío en los pies y no me los calentaba con nada entonces le hice caso al señor presidente [Andrés Manuel López Obrador] y me embarré vick todas las noches y hacía gárgaras con enjuagues bucales; con eso fue suficiente para el dolor de la garganta, y casi ni tuve que tomar pastillas para el dolor".

Lee también: En top de olanes y faldita, Maribel Guardia parece como de 20

Por otro lado, al sentirse tan cerca de la muerte luego de haber estado contagiada un par de ocasiones del Covid-19, aseguró que ya es hora de echar mano de sus abogados para dejar listo su testamento, mismo que su hijo Julián Figueroa, se niega a que lo haga; pues piensa que el hecho de arreglado el asunto de su herencia, es sinónimo de muerte:

"Yo no lo tengo miedo a la muerte, le tengo más miedo a la enfermedad que a la muerte, porque sufrir una enfermedad larga y dolorosa debe ser lo más triste que te podría pasar, y no sólo a ti, sino a las personas que están cerca de tu vida, ¿no?, las personas que amas, a tu familia, así es que eso es lo único que le pido a Dios -no pasar por eso-, porque morir, nos vamos a morir todos", dijo la actriz de telenovelas persignándose frente a los medios de comunicación.

Tras verse invadida por el Covid-19, Maribel Guardia pidió que llamaran al abogado para hacer el testamento, pero nadie de su familia quiso hacerlo, según reveló; pues parece que el más afectado con la idea de que algún día Maribel falte, es su hijo Julián Figueroa, a quien procreó junto al finado cantante Joan Sebastián:

"Yo dije: 'Llamen al abogado, voy a hacer testamento', nadie quiso, porque dijeron: '¡No te vas a morir!'...", pues destacó que aunque todos en su casa y son su familia le prohíben hablar del tema, ella tiene la firme decisión de hacerlo este 2022.

Síguenos en