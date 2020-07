Maribel Guardia revela qué le pidió Joan Sebastian antes de morir

Durante el programa El Minuto que cambió mi vida, Maribel Guardia abrió su corazón y confesó lo que le pidió Joan Sebastian antes de morir, y que ella no dudó en cumplir. En su lecho de muerte el cantante le hizo una petición muy especial a la actriz, que fuera la madrina de su hija, y pese a que Maribel sabía que tal vez eso no podía suceder por la poca relación que tenía con la madre de la niña, le prometió que lo cumpliría.

"Cuando estaba en su lecho de muerte me dice: 'Maribel, es que (su hija), quiere que tú seas su madrina'. Ahí estaba en ese momento también (la niña). Yo pensé que seguro la mamá no querría porque me la había encontrado algunas veces... y ella como que volteaba la cara, yo creía como que no le caía muy bien. Entonces, imaginé que la mamá no sabía que Joan quería que yo fuera madrina de la niña”, relató la también cantante al programa El minuto que cambió mi destino.

En ese momento que Joan le pidió que fuera madrina de su hija, Maribel se dirigió con la niña y le dijo que sería un placer para ella ser su madrina, pese a no saber con certeza que esto ocurriría por lo que prefirió decir a la niña que ese secreto quedaría entre ellas y le regaló una cadena para que supiera que ya era su madrina. "Le dije: 'Mi amor, yo feliz'. La abracé y le dije: 'Esto va a quedar entre nosotras porque seguro no va a ocurrir'. Al día siguiente le regalé una cadenita de oro y le reiteré: 'Para mí, yo soy tu madrina'".

Sin embargo, Maribel Guardia nunca imaginó poder cumplir lo que le pidió Joan, pero tres años después de su muerte que le llama, Érica Alonso, mamá de la hija de Joan, para recordarle de la promesa que le hizo a su hija y al padre de está. "Me llama Érica y me dice: 'Maribel, le hiciste una promesa a mi hija y espero que la cumplas'. Yo feliz de cumplir esta promesa que hice a Joan en su lecho de muerte y entonces viajé a Estados Unidos, conocí a Érica y fui madrina de la niña", reveló Maribel Guardia.

Maribel Guardia y Joan Sebastian tuvieron una relación en la década de los 90, cuando ambos estaban en su apogeo de sus carreras. Guardia y Sebastian vivieron cuantro años juntos y posteriormente terminaron su relación, sin embargo, con el paso de los años conservaron una grana amistad, motivo por el que Maribel siempre estuvo al pendiente de la salud del cantante que finalmente pierde la batalla contra el cáncer el 13 de julio de 2015.

Guardia y Sebastian hicieron juntos la telenovela Tu y Yo pero para ese entonces ya eran pareja y ya había nacido Julián.

