La mañana de este viernes, México y el mundo de espectáculo se despertó con una triste noticia, la partida del cantautor argentino Diego Verdaguer, y luego de las manifestaciones de algunos famosos del medio del espectáculo, la actriz Maribel Guardia reveló detalles del disco que su hijo Julián Figueroa grabó con el argentino.

Este viernes, Maribel Guardia estuvo como conductora invitada en "Hoy", el matutino de Televisa y luego de lamentar la partida del intérprete de "La Ladrona" (1981) de su disco "Estoy Vivo", así fue como lo despidió en la mesa junto al elenco de conductores del programa:

"La verdad que sí, quería muchísimo a Diego, a Amanda a su hija, estuve en la boda de ellos cuando se casaron por la iglesia que fue una boda preciosa; muy amigo íntimo de Joan Sebastian; de hecho a raíz de eso, Diego se acercó mucho a Julián".

Así mismo, consternada por la partida de un gran estrella como lo fue y lo sigue siendo Diego Verdaguer, la también actriz de telenovelas como "Corona de Lágrimas, 10 Años Después" bajo la producción de José Alberto 'El Güero' Castro para Televisa, que se espera para este 2022, dijo:

"Y Diego le estaba produciendo un disco a Julián, con composiciones y música de Julián pero le hizo unos arreglos increíbles y ya estaban por lanzar el disco... Era muy talentoso, conocer a Diego era muy mágico, un hombre inteligente, sensible; Diego no creía en la muerte, por supuesto así que voló alto hoy nuestro amigo".

"Me cuesta mucho trabajo creerlo porque Diego era un hombre que no tomaba, no fumaba, no padecía de nada, era un hombre tan sano".

Maribel fue cuestionada por uno de los periodistas de la mesa sobre si ya había hablado con Julián de la muerte de Diego, a lo que la costarricense de 62 años respondió: "Pues no, Julián no sabe todavía, me salí muy temprano de la casa y no quise enterarlo".

Por otro lado, la madre de Julián Figueroa dijo sobre el disco: "Pues les faltaba una canción nada más para terminar el disco".

La conexión que había entre Maribel Guardia y Diego Verdaguer, evidentemente fue gracias a la gran amistad que hubo entre el argentino y el también finado cantante Joan Sebastian, con quien la costarricense estuvo casada por varios años y con quien procreó a su único recuerdo vivo, su hijo Julián Figueroa; y ese también fue el vínculo por el que uno de los nuevos talentos de la música regional mexicana cantara de nuevo las canciones clásicas del "Poeta del Pueblo" de la mano de Diego Verdaguer.

