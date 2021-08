Maribel Guardia revela cómo se mantiene joven y con cuerpazo a sus 62 años

Sin duda, Maribel Guardia, es una de las mujeres más bellas y con mejor cuerpazo en el mundo del entretenimiento, además de que luce una piel de una mujer mucho más joven, por lo que tal parece que los años no pasan por ella o ni siquiera se atreven a tocarla.

Pese a tener 62 años, Maribel Guardia luce mejor que una mujer de 40, por lo que muchos la han cuestionado qué es lo que hace para mantenerse joven y con un cuerpazo a esas alturas de la vida. Fue durante una entrevista con varios medios de comunicación que la famosa por fin reveló algunos de sus secreto para mantener sus curvas de impacto.

La orginaria de Costa Rica compartió durante la entrevista cómo le hace para seguir causando sensación con atuendos ajustados, refiriendo que una de las cosas que no deja de hacer diario son abdominales. "Si puedo hago 400 (abdominales), cuando puedo lo hago diario y si no, por lo menos 3 veces a la semana", expresó la ex esposa de Joan Sebastián.

Sin embargo, no fue todo ya que la famosa, también reveló que tener un cuerpazo como el de ella implica disciplina y esfuerzo, por lo que siempre trata de hacer ejercicio, aún cuando tiene poco tiempo disponible opta por dedicar 7 minutos de su tiempo para ejercitarse.

"Cuando no tengo tiempo, hago al menos 7 minutos de ejercicio con un programa que se llama Seven, que es una aplicación tipo del ejército, cuando puedes los haces tres veces y es muy bueno y yo hago aparte abdominales, pero también es la actitud, es como quererte, eso es lo más importante, cuando no te quieres, no te respetas no puedes querer a los demás", explicó.

Actualmente la originaria de Costa Rica tiene mucho trabajo, pues le da vida a Doña Inés en la obra de teatro El Nuevo Tenorio Cómico junto a Los Mascabrothers, Daniel Bisogno, entre otros.

"Muchos años me habían llamado y yo muy feliz de encarnar a Doña Inés y son tan buenos compañeros todos son comediantes, pero en el escenario se apoyan y esa energía se transmite al público, amo la risa es el alimento del alma que te cura y que te ayuda a salir adelante.

"Estuvo lleno (el primer fin de semana), llegan del Gobierno a checar la cantidad de gente que tiene que ser... nos han hecho varias pruebas de Covid, yo ya estoy vacuna y la mayoría ya lo estamos", expresó Maribel Guardia.

