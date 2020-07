Maribel Guardia posa junto a Livia Brito y dicen que la opaca

En medio del escándalo, Livia Brito festejó su cumpleaños número 34. Este festejo fue diferente para la cubana, pues a parte de contingencia, la actriz está envuelta en una polémica luego de que su novio y ella golpearan a un paparazzi en Cancún. Pese a la situación hubo colegas que aprovecharon las redes sociales para felcitar a la cubana; una de ellas, la bella y talentosa Maribel Guardia.

La costarricense aprovechó un video en el que Livia Brito agradeció todas las muestras del cariño de sus fans. " #BebesDeLuz #aLIVIAnados simplemente hoy me dejaron sin palabras, gracias, #GRACIAS por todo el amor y el cariño que me dan día a día, sin ustedes esté camino sería aún más difícil. Gracias por sus mensajes de amor, sus videos, sus fotos y todo lo que hacen no solo hoy en mi #Cumpleaños sino SIEMPRE. Las mejores #Fans del Mundo Mundial. #LosAmo", escribió la cubana por lo que famosos como Guardia le desearon lo mejor.

"Te mereces todo ese amor Feliz cumpleaños princesa", escribió al ex esposa de Joan Sebastian. Sin embargo, no fue todo ya que Maribel Guardia nuevamente felicitó a la actriz, compartió una fotografía en la que aparece junto a Livia. " "#felizcumpleaños, a mi Preciosa @liviabritopes Que Dios siga bendiciendo tu vida, que sigas siendo trabajadora, buena hija y el ser humano tan hermoso que eres. Te quiero”, compartió la actriz.

Contrario a lo que pudieramos pensar, la publicación de Maribel causó mucho revuelo pero no por las felicitaciones a Livia sino a la costarricense por poseer una figura y belleza envidiable. Maribel se llenó de halagos, pues muchos de sus fans aseguraron que se veía mejor que Livia.

"Con todo el respeto que se merece señora Maribel todas las mexicanas y no mexicanas la deberían llamar la diosa de México por todos los años de su vida, y luce como de 15 wuaoo”, “ Mujeron eres Maribel no cabe duda que puedes estar a un lado de una mujer más joven y no hay nadie que te llegue . Yo quiero ser como tú. Bella por dentro y por fuera”, “ Eres una mujer modelo Maribel .. soy tu fan .. hasta tu forma de hablar me parece perfecta”, “ Increíble, se ve mucho más buena Maribel. Esta peligroso para cualquier mujer joven y guapa posar a lado de Maribel. Valiendo madres jajajaj”, “Maribel tan educada tan propia una Señora en toda la extensión de la palabra te quemas con esa cubana . Regrésenla a su isla en balsa”, fueron algunos de los comentarios en la publicación de Maribel.

Durante una entrevista al periodista Gustavo Adolfo Infante en El Minuto Que Cambió Mi Destino, Maribel reveló algunos consejos de belleza que ella aplica. "Cada diez años cambia la genética y se pierde masa muscular por eso hay que tratar de hacer ejercicio. A mí no me interesa verme fuerte pero mantener la masa muscular que es la que mantiene a los huesos; por eso es que cuando van pasando los años y vas perdiendo masa muscular, te vas cayendo", dijo.

Además otro de sus consejos es que mantener una buena postura es básico: "Chicas, cuando estén sentadas, hagan los hombros hacia atrás, la columna se pone en su lugar, se mete el estómago -hay que fortalecer el estómago-, yo hago abdominales; no creas que soy disciplinada con el ejercicio, hay épocas en las que dejo de hacer ejercicio, pero siempre hago abdominales, en el teatro, en el piso, donde sea que me encuentre", comentó Maribel.

