Maribel Guardia pensó en testamento cuando estuvo contagiada

Hace poco la actriz y cantante Maribel Guardia reveló por medio de un video en sus redes sociales, que tanto ella como su esposo se habían contagiado de Covid 19, sin embargo, fue la primera vez que habló sobre el tema con los medios de comunicación antes de viajar a Costa Rica para pasar tiempo con sus familiares.

La costarricense Maribel Guardia, atendió amablemente a los compañeros de la prensa de espectáculos en el aeropuerto de la Ciudad de México, quienes le cuestionaron sobre lo que sintió al contagiarse de coronavirus.

“Me asusté mucho cuando me dio el Covid, de plano le dije a Julián y Marcos, tráiganme un abogado para hacer testamento porque me voy a morir”, dijo Maribel entre risas.

Lee también: Enciende Maribel Guardia las redes con un bikini negro

Añadió que se asustó mucho porque pensó que iba a empeorar con el transcurso de los días, pero aclaró que no tuvo todos los síntomas, ya que no le dio temperatura alta, sino solamente dolor de cuerpo y cabeza, y mucho cansancio.

Aunque no pasó de ahí, dijo, que su esposo el productor Marcos Chacón, sí la pasó muy mal, incluso temió por su vida, ya que en todo momento pasó la convalecencia con un respirador.

“Marcos estuvo todo el tiempo con un respirador, eso fue parte que le salvó la vida, que suerte que conseguimos uno y no los de gas, porque los de gas muchos pacientes llenan el de gas y en lo que se acaba y van a conseguirle otro se mueren”, dijo la actriz.

Señaló que llegó un momento en pensó que había que internarlo, lo cual era difícil porque no había lugar en hospitales ni privados ni públicos: “entonces ya no es una cuestión de que tienes o no tienes, es que no hay”, expresó.

Su esposo Marcos Chacón, quien la acompaña en el viaje, habló sobre los efectos secundarios derivados del virus, el cual apuntó que se ha sentido mareos, punzadas en los músculos y ahogamiento al subir las escaleras, pese a que toda su vida ha sido un deportista.

Sobre la parodia que hizo la cantante Yuri en TikTok sobre los efectos secundarios de la vacuna de Covid 19, Maribel Guardia comentó que lo que trata de hacer la cantante es dar alegría pero la gente lo toma mal, cuando solo lo hace para que la gente se divierta.

“Yuri es una muy buena persona, la conozco muy bien porque es una persona muy buena, que ayuda a todo el mundo y tal vez no lo hizo con la intención más de que se diviertan”, opinó.

En sus redes sociales, Maribel Guardia aseguró que viaja a Costa Rica para ver a su mamá, como así llama a su hermana, ya que su madre biológica falleció cuando ella tenía tan solo 6 años.

Y añadió que aunque es negativa por Covid, no pensaba abrazarla ni besarla hasta que ella esté vacunada, y recomendó a sus seguidores guardar sana distancia y que se cuiden mucho durante este inicio de año.