Maribel Guardia padece disautonomía, extraña enfermedad que le impide tomar agua

La actriz y vedette costarricense, Maribel Guardia, reveló durante una reciente entrevista que no toma agua por una rara condición de salud. La artista de 63 años compartió que está extraña enfermedad la padece desde su nacimiento, la cual se conoce como disautonomía.

Fue poco después de su presentación del Tenorio Cómico que Maribel Guardia ofrecio una entrevista al programa El Chismorreo, y fue ahí donde confesó que padece está enfermedad que afecta el sistema nervioso y la regulación del sudor. La actriz comentó que el líquido le hace mucho daño, lejos de beneficiarla, pues la disautonomía ocurre cuando hay un mal funcionamiento en el sistema nervioso autónomo.

"Por eso no tomo agua", reconoció en un encuentro con los medios. "El agua me deslava totalmente el sodio del cuerpo, entonces en el día tomo mucho refresco para deportistas", expresó la estrella de televisión.

La también cantante dijo que debido a este padecimiento ha llegado a desmayarse en algunas ocasiones, ya que le provoca súbitas bajas de presión. “Mi disautonomía, yo nací con ella. Siempre que hacía ejercicio y tomaba agua, primero me sentía así como medio contentona, como si estuviera medio drogada y luego, bolas, periquín, al suelo, perdía el conocimiento, por eso no tomo agua”, narró.

Cabe mencionar que la que también padece este mal, es Yuri, por lo que Maribel Guardia señaló que se alarmó cuando se enteró que la intérprete de Maldita Primavera también padecía está afección por lo que se puso en contacto con ella para darle algunos tips de como sobrellevarla; sin embargo, poco pudo hacer por la cantante, ya que la disautonomía de ella es mucho más complicada.

"Le hablé a Yuri, porque le dije: Oye cómo es eso de que te estás muriendo, yo ahí la libro. Entonces me explicó que la de ella es diferente, porque mi disautonomía yo nací con ella; la mía me baja la presión y a Yuri se le sube la presión al cielo y eso sí es muy peligroso". Siempre que hacía ejercicio tomaba mucha agua y primero me sentía como medio contenta y luego, al suelo, perdía el conocimiento".

Algunos de los síntomas de la disautonomía son ; la taquicardia, debilidad, casancio, mareos y dificultad cognitiva, además de tener una visión borrosa. Cabe mencionar que esta enfermedad afecta a todo tipo de personas. Maribel Guardia y Yuri son dos de las famosas que han manifestado que la padecen.

Sofía Ibarra Editor web Licenciada en Ciencias de la Comunicación, egresada de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Inició su carrera periodística al ingresar a Periódico El Debate en agosto del 2014, en el área digital, siendo reportera Web. Actualmente cumple la función como Editor Web en Mazatlán, Sinaloa. Ver más