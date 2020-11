Con 61 años de edad Maribel Guardia luce espectacular, hay muchas teorías sobre su apariencia que pareciera tiene menos de 30 años, su piel, su cuerpo y sobre todo ese carisma que no cambia con el paso de los años.

A pesar de que es una señora de la tercera edad Maribel Guardia ha demostrado que la edad solo es un número. Ella muestra su silueta haciendo ejercicio, en bañador en la playa, y por supuesto luce increíble enfundada en un vestido morado que le hace ver más elegante que nunca.

Algunas teorías apuntan que ella tiene un pacto con el diablo, ya que no se le nota su edad, siempre se ve tan radiante que se han creado varias historias increíbles sobre la belleza eterna de Maribel Guardia.

Te puede interesar: Se comen viva a GOMITA le dicen que tiene más cachete que cara

Maribel Guardia en su gimnasio particular. Foto: Instagram

Y es que la bella nacida en Costa Rica no repara en decir que el único secreto que tiene es que come muy bien y hace ejercicio, de hecho en su casa tiene instalado un gimnasio particular, y se ve que todos los días ella hace una rutina especial para resaltar sus atributos.

Cabe destacar que Maribel Guardia se ha mostrado siempre como una mujer transparente y en entrevistas ha dicho que ella si se ha operado, se levantó el busto y se operó la nariz, ella dijo que no le gustaba como la tenía.

Maribel Guardia luce elegante vestido morado y manda motivador mensaje. Foto: Instagram

Es tan segura esta mujer que se muestra en redes sociales sin una sola gota de maquillaje, esto acción ha causado una gran cantidad de comentarios a su favor y es que la actriz se cuida mucho su piel.

Maribel Guardia de 61 años ha subido una foto en donde muestra su figura detallada, usa un vestido morado, elegante, combinó accesorios y zapatos del mismo color. Un maquillaje cargado para resaltar sus facciones.

Junto a su postal, la actriz escribió un motivador mensaje: Al que tiene miedo le sigue el miedo como una sombra, al que tiene amor le sigue la luz como una antorcha.

Visita el canal de YouTube de Chispa dando CLICK AQUÍ