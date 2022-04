Maribel Guardia, la tercera en discordia entre Susana Dosamantes y su esposo

Un nuevo tema está haciendo ruido en la vida de la actriz Maribel Guardia; pues tras darse a conocer que su colega de 74 años, Susana Dosamantes ha sido diagnosticada con cáncer de páncreas, ha salido a flote una supuesta infidelidad del marido de la actriz con la costarricense hace ya algunos años; por lo que se ha señalado a Guardia como la tercera en discordia entre el matrimonio.

Y es que, según rumores que circulan en medios de comunicación y redes sociales, Maribel Guardia se habría metido en medio del matrimonio de Susana Dosamantes y el empresario y productor audiovisual español Carlos Vasallo Tomé, provocando que dicha relación terminara. Ellos se divorciaron en 1988.

Y ante las especulaciones y dichos señalamientos hacia la costarricense de 62 años de edad, fue ella misma quien aclaró en su momento si fue amante o no de Carlos Vasallo Tomé, quien fue el segundo esposo de Susana Dosamantes, luego de estar casada con el finado Enrique Rubio González, padre de Enrique y Paulina Rubio.

Lee también: Maribel Guardia, la magia del deseo tras lucir pierna con vestidazo abierto

Lo que indica que la ahora esposa del abogado Marco Chacón, ha aceptado que hubo una relación con Vasallo, cuando ya no estaba con la madre de 'la Chica Dorada'.

Y no sólo eso, pues aceptó haber sido la tercera en discordia entre Susana Dosamantes y Carlos Vasallo, debido a que fue pareja de él cuando todavía no estaba separado legalmente de la actriz.

Lee también: Le detectan cáncer de páncreas a Susana Dosamantes, mamá de Paulina Rubio; está hospitalizada

"Yo nunca conviví al mismo tiempo con él, cuando estaba con la señora. Yo no era la amante. Sí fui la tercera en discordia, porque él no se había divorciado, pero él estaba conmigo... En las cosas del amor, a veces uno comete errores de enamorarse de la persona equivocada, cuando uno se enamora está ciega, sorda y muda", agregó.

En tanto, Maribel Guardia negó en aquel entonces que su romance con Vasallo haya sido por interés y además, dejó ver que el productor afectó seriamente a su carrera artística.

"Dicen que yo anduve con él como una palanca; al contrario, afectó mucho mi carrera, porque en esa época yo hacía 10 películas al año, y a raíz de que estuve con él, dejé mi carrera", aseguró la guapa actriz.

Por otro lado, tras haber aceptado que efectivamente hubo una relación entre ella y el todavía marido de Susana Dosamantes, la costarricense le ofreció disculpas por ello, aunque no dejó de reconocer que la culpa también fue del español.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!