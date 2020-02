Maribel Guardia habla de las veces que Joan Sebastian la traicionó

Maribel Guardia es una de las actrices más bellas y reconocidas de México, ya que a sus 60 años logra verse espectacular y se conserva muy bien fisícamente. Pero no solo es reconocida por su belleza, si no también por su carrera artística, ya que destaca mucho por su carácter tan simpaticó que logra captar la atención y admiración del público.

La actriz se casó con el ya fallecido cantante Joan Sebastian, con quien duró cinco años de matrimonio y tuvierón un hijo llamado Julián Figueroa. Sin embargo, su matrimonio se acabó cuando “El rey del Jaripeo” le fue infiel con una actriz y compañera de Marible Guardia.

Leer también: Las novedades que llegarán en febrero a WhatsApp

No todo fue miel sobre hojuelas, pues Joan Sebastian engañó a Maribel con una compañera de trabajo, esto ocurrió mientras grababan la telenovela Tu y Yo en el año 1996, donde Joan Sebastian y Maribel Guardia eran protagonistas.

Maribel confesó que en varias ocasiones le aguantó infidelidades a Joan, pero esa última fue la gota que derramo el vaso, y era un acto que no debía ser perdonado, ya que nunca cambió y siguió actuando de la misma manera.

Joan Sebastian mantuvó una relación fuera del matrimonio con la actriz Arleth Terán , que también trabajaba con ellos en la telenovela Tu y Yo. Maribel comentó que no reaccionó agresivamente contra ella, pues no tuvó motivos para agredir a la actriz, ya que ella en realidad no tenía la culpa, si no su esposo es el que tenía que respetar su matrimonio.

Maribel comprendió que no tenía que cargar con ese sentimiento de rencor toda su vida, ya que se tiene que soltar el pasado y continuar viviendó el presente .

Maribel y Joan Sebastian despues de terminar su matrimonio se volvieron muy amigos, lo cual continuo hasta el fallecimiento del cantante, ya que también tenían un hijo en común y debían mantenerse unidos.

Seguramente anda conquistando angelitas en el cielo, comentó la actriz en broma.

Maribel Guardia, continua con su vida llena de energia, haciendó ejercicio, manteniendose saludable y dandó consejos a las mujeres de como mantenerse sanas y lucir un cuerpo envidiable.