Maribel Guardia festeja triple cumpleaños junto a dos estrellas de la tv

Desde el fin de semana pasado empezaron los festejos entre algunos famosos que integran la telenovela "Corona de Lágrimas 2", y por ello, la actriz Maribel Guardia no ha perdido la oportunidad de celebrar la vida junto a dos estrellas de televisión, la protagonista de la historia, Victoria Ruffo y al lado del productor José Alberto 'El Güero' Castro.

Y es que desde el pasado martes 30 de mayo, la costarricense trajo al presente uno de los recuerdos más gratos de su carrera, tras coincidir con el creativo de las telenovelas y con Sofía Castro, hija del productor y de la actriz Angélica Rivera 'la Gaviota'.

"#felizcumpleaños @elgueromex. Te conozco hace muchos años y sin duda eres un extraordinario productor pero todavía eres mejor como persona, gracias por tu amistad y por tu apoyo, feliz vuelta al sol, larga y bendecida vida (aquí con @sofia_96castro)", escribió Maribel Guardia, dejado un corazón negro en su descripción que denota elegancia y distinción.

Lee también: Maribel Guardia y Victoria Ruffo fascinan tras llegar a un escalón más de vida

Una dedicatoria especial

Un segundo post fue dedicado a Victoria Ruffo, con quien comparte créditos como su mejor amiga dentro de la ficción en "Corona de Lágrimas" y también lo es en la vida real, y lo seguirá siendo en la continuación del melodrama que está próximo a estrenarse en el Canal de las Estrellas de Televisa.

"@victoriaruffo #felizcumpleaños amiga preciosa, celebro tu vida y le doy gracias a Dios que te haya puesto en mi camino. Sabes todas las cosas lindas que te deseo, sonrisas, salud, metas cumplidas, que del cielo te caigan bendiciones y que siempre estés rodeada del amor y bienestar de los que amas. Que el universo se rinda a tus pies. Te adoro".

Lee también: Luciendo más joven que su marido y con las curvas al mil, celebró Maribel Guardia sus 63 años

Tercia de Reyes

Y no podía faltar la postal en la que los tres festejados de los últimos días de mayo, lucieran juntos: "Los tres cumpleañeros!!! @victoriaruffo @elgueromex y yo. Hace 10 años nos tomamos una foto igual pero no la encontré. Viva la vida y la amistad, aquí celebrando en @coronadelagrimasof #coronadelagrimas2".

Y por si fuera poco, al medio día de este martes 29 de mayo, fecha en la que Victoria Ruffo llega a sus 60 años de edad, Maribel Guardia no pudo evitar las ganas de compartir un vídeo junto a la primera actriz en el que cantaron y lucieron encantadoras para su público.

Haciendo de las suyas en el camerino

"Ay, aquí estamos las cumpleañeras, Victoria me va a cantar una canción para mi cumpleaños", mientras que Victoria se entonó y empezó: "Creíbas que no iba a hallar...", se les escucha decir de lo más felices de la vida en el camerino de la ex de Eugenio Derbez.

Así mismo, ambas estrellas compartieron los regalos que le han llevado sus compañeros de la telenovela como Ana Belena, la pequeña Lara Campos, la propia Maribel Guardia y otros actores de la producción de 'El Güero' Castro.

Síguenos en