Maribel Guardia explota contra medio que evidenció a su hijo: Yo no veo revistas de cuarta categoría

Transcurrían los primeros nueve días del mes de agosto y salieron a la luz imágenes del actor y cantante Julián Figueroa, hijo de reconocida famosa Maribel Guardia; y tras rumores de infidelidad de su hijo hacia su esposa Imelda Tuñón, la costarricense estalló contra el medio que evidenció al también hijo del finado cantante Joan Sebastian.

Luego de tantas especulaciones sobre la supuesta infidelidad de Julián Figuera su esposa Imelda Garza Tuñón -y madre del pequeño José Julián, hijo que tienen en común- Maribel Guardia fue abordada por los medios de comunicación luego la presentación oficial de la obra de teatro "Lagunilla Mi Barrio" el pasado 16 de agosto y aprovecharon para tomarle su parecer en torno a dichas imágenes.

Y con la amabilidad que la caracteriza, la costarricense de 63 años que interpretará a "Doña Lancha", dijo al respecto: "Él la tiene muy difícil con las fans, porque -nosotras las mujeres-, si un fan llega y te da un beso en la boca, pues deja que tú te defiendas, te defiende todo el mundo, pero en los hombres, como que es bien visto que una fan los toque, los agarre, los bese y eso no es mal visto".

Maribel defiende a su hijo

Pero por otro lado, la madre de Julián Figueroa apostó porque él tuvo que haberse detenido: "Pero obviamente, pues él debió de haber -no sé-, no sé que debió de haber hecho [entre risas] pero entiendo que no es fácil para un hombre correr a una fan, ¿no?".

Por otro lado aseguró: "Él adora a su esposa, yo la adoro, para mí es como una hija, así que le pido a Dios que ojalá que a pesar de las malas vibras que les tiren, ojalá que logren sobrevivir como matrimonio porque son muy jóvenes y tienen un hijo precioso y Dios quiera que esa pareja logre salir adelante".

Antes de esta entrevista, la revista TVNotas reveló las imágenes de Julián Figueroa besando a la chica que según una fuente cercana al cantante, fue un día en que Julián Figueroa "había agarrado la fiesta" en un restaurante al sur de la Ciudad de México y ya con unos tequilas encima, no se le pudo negar a la fan, pues según se reveló, hasta números de teléfono intercambiaron.

Estalla contra medio de comunicación

Y luego de preguntarle a la madre del también actor sobre si ya había visto dichas imágenes, la cantante dijo molesta: "No, yo no veo esas revistas de cuarta categoría"; y ante la situación de que él se portó muy caballeroso con la chica, la defensa siguió: "Sí, obvio que la tenga que ir a dejar, es su fan...".

Por último y para silenciar a los medios de comunicación presentes, Maribel Guardia contó que el fin de semana pasado habían cantado juntos en Atlanta, Estados Unidos y habían llenado el lugar; además les recordó que por ahora está haciendo telenovela -"Mi Camino es Amarte" con Nicandro Díaz para TelevisaUnivisión- y cerró diciendo: "Le va de poca madre".

El vídeo fue compartido por la periodista independiente Berenice Ortiz.

