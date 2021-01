Ésta fue la vez que Maribel Guardia ¡enseñó todo! bailando Mambo en mini atuendo de tipo brasileño, con el que sin duda, destacó su figura, además de demostrar que el baile también es su pasión. Y no hay nada más cierto que la costarricense, siempre ha buscado destacar como una de las figuras más sensuales del medio artístico mexicano; quien gracias a su perseverancia y a su disciplina, sin duda, lo ha logrado.

Pues en sus inicios en 1978, tras participar en México, representando a su país Costa Rica en el certamen de Miss Universo, Maribel Guardia dio muestra de lo que quería ser toda su vida y así ha sido; por muchos años fue considerada como uno de las actrices y símbolos sexuales más admirados, y su hermosura, carisma y excelente físico, le dieron las armas para posicionarse como una de las favoritas del público mexicano y latino.

Empezando la década del 2010, Maribel Guardia recordó a sus admiradores de qué está hecha y en varias ocasiones bailó el famoso éxito de Mambo "¿Qué le pasa a Lupita", de la Orquesta de Pérez Prado, con quien tuvo el gusto de colaborar mientras ella movía y lucía su espectacular figura.

Con sensual atuendo color blanco con brillos y exhuberantes plumas, Maribel lució todo su esqueleto en un bikini tipo brasileño que de brasier que resalta sus atributos y un mini calzón que ¡no se le movía para nada! El ostentoso atuendo lo complementó a demás con unas plumas color blanco y unas zapatillas en color plata, que estilizaban aún más su figura.

Entre pasos, vueltas y algunas cargadas de los bailarines que la acompañaron en esta aventura musical, Maribel ¡enseñó todo!, pues en una de esas, la media falda que le cubría sus atributos traseros quedó colgando y se pudieron apreciar los glúteos de la cantante.

No cabe duda, que esta fue una de las mejores veces que la también actriz de telenovelas ha lucido más, pues de no ser por su cuenta oficial de Instagram en la que normalmente presume sus atributos, Maribel no se habría podido ver más sensual y enseñando todo su cuerpo en esta serie de presentaciones en las que aunque utilizó el mismo diminuto outfit, lució espectacular.

En su canal de YouTube y así como en otras cuentas de la plataforma, se puede apreciar su belleza y sabor que muestra arriba de un escenario al bailar este sonado tema de Mambo, que en combinación con el grupo de bailarines, Maribel logró su cometido de dejar en shock a los presentes y a quienes han podido ver en repetidas ocasiones su cuerpazo.

Aquí el momento el que Maribel Guardia lució sus curvas bailando Mambo: