Maribel Guardia enfrenta a Andrés García tras confesarle su amor y decir que ella se creía diva

En una reciente entrevista, el ex galán de telenovelas, Andrés García reiteró una vez más que Maribel Guardia es su amor plátonico, pues siempre estuvo enamorado pero ella nunca le hizo caso, a lo que ahora la famosa rompió el silencio y llamó loco al famoso.

Durante una entrevista con el programa Hoy de Televisa, que la estrella de televisión costarricense se pronunció a las recientes declaraciones de Andrés García y aseguró que el actor la sorprendió con sus palabras, sobre todo porque él nunca le mencionó nada de lo que dijo.

“Me hace gracia Andrés porque hace unas declaraciones, primero dijo que una vez que estaba enamorado de mí, que yo nunca me enteré en la vida, siempre fue un caballero, esposo de una de mis mejores amigas”, comenzó diciendo Maribel Guardia.

Lee también: Tras definirse las protagonistas, Angelique Boyer tendrá participación en Vencer la Ausencia

“Jamás en la vida, yo me sorprendí cuando dijo que quería conmigo, y que yo y que no sé cuánto, yo no sé por qué ahora está haciendo estas declaraciones”, agregó la famosa frente a las cámaras del matutino de Televisa. Durante la entrevista, la reportera le recordó a Maribel Guardia que Andrés García en repetidas ocasiones ha dicho que siempre ha estado enamorado de ella a lo que contestó.

“Eso dice, ¡está loco!, claro que no, en la vida jamás, no se dieron las circunstancias, nunca me declaró su amor y era el hombre más guapo de México”, indicó la ex de Joan Sebastián. En cuanto a la idea de que ella se creía una diva tal y como lo dijo Andrés García, la famosa le tapó la boca al veterano actor.

“La verdad no fue fácil, por varias razones, uno ella estaba empezando en el cine, o era su primer película o algo así, creo que había hecho teatro, había llegado a México, si no que me corrija ella misma… y había hecho poco cine. Ella tenía otra idea de cómo era el negocio este del cine, y tuvimos un par de discusiones porque yo ya sabía más que ella, ya había hecho 20 o 30 películas, ya había dirigido 4 o 5 y producido 7 u 8, o sea que obviamente sabía más”, expresó Andrés García hace unos días frente a las cámaras del matutino de Imagen Televisión.

Lee también: Ángela Aguilar reacciona ante filtración de fotos: ‘Me siento violentada’

A lo que Maribel Guardia no dudó en responderle: “Estaba yo empezando mi carrera, yo creo que en la actualidad no soy latosa, que ya tengo los añitos que cargo encima, en esa época menos porque ya apenas empezaba a pisar los escenarios y no tienes la confianza de ir a reclamar algo, ¡imagínate!, te mandan por un tubo”, remató.

Síguenos en