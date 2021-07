Maribel Guardia duda que Joan Sebastian anduviera tras los huesitos de Chiquis Rivera

Luego de revivir el pasado del finado cantante Joan Sebastian en relación a la supuesta relación entre éste y -sorpresivamente- la cantante Chiquis Rivera hace algunos ayeres, la actriz Maribel Guardia opinó al respecto; aunque a decir verdad, duda que "El Rey del Jaripeo" hubiera andado tras los huesitos de la hija de la también finada Jenni Rivera.

En entrevista con diversos medios que la abordaron al salir de Televisa tras su visita al programa "Hoy" el pasado viernes 2 de julio, Maribel Guardia contó su sentir hacia el tema del supuesto coqueteo de Joan Sebastian a Chiquis Rivera cuando éste todavía tenía pareja y la ex de Lorenzo Méndez, era prácticamente una niña.

Entre confirmación de algunos proyectos como un par de películas que tiene en puerta, así como la telenovela "Corona de Lágrimas 2", que será producida por José Alberto Castro para Televisa, y la edición en España de "La Novia de América" de la cual contó un poco de la trama, Maribel Guardia asegura desconocer totalmente los rumores sobre los mencionados coqueteos entre los dos cantantes del regional mexicano.

"Si yo supiera a quién le echó los perros Joan ¡imagínate! Bueno, Chiquis es una niña preciosa, pero no lo sé lo tienes que preguntar a ella, ahí está que siempre está en las redes... es una niña muy linda, pero no sé cuándo fue eso ni cómo fue, no tengo la menor idea".

Entre tanto, la que fuera esposa de Joan Sebastian y de quien se divorciara en 1997 (hace más de 20 años), reveló también lo que sabe al respecto: ""Yo sé que era muy amigo de la mamá y por ese lado me costaría creer que fuer cierto, ¿verdad? por la mamá pero quién sabe", finalizó.

Por su parte, Chiquis Rivera fue invitada el pasado mes de mayo, al programa Tu-Night que conduce Omar Chaparro por Estrella TV, en el que orillada por una apuesta que le hizo el conductor y comediante, la cantante de música regional mexicana, contó acalorada:

"Me siento mal porque él ya no está con nosotros... ¿está mal eso, no? [hablar de los fallecidos]".





No obstante, Omar Chaparro no se quedaría con la duda y al imaginarse de quién se podría tratar por la pista de que ya no está en este mundo, cantó una frase de la canción "Tatuajes" (1996), éxito del finado Joan Sebastian, por lo que la hija de la recordada 'Diva de la Banda', literalmente ensordeció al estudio de grabación del show con tremendo grito.

Aunque agregó: "Sí, con todo respeto porque lo admiro, es un maestro -sigue siendo- pero sí, es la verdad", no sin antes expresar el bochorno que le causó tal confesión: "¡Qué calor...!".

Por otro lado, se sabe que si Maribel Guardia decidió separarse legalmente del padre de su hijo Julián Figueroa, fue porque se enteró de la infidelidad del cantante en cuestión, sin embargo, no se trataba precisamente de Chiquis Rivera, quien en 1996 tenía la edad de 11 años y prácticamente era una niña.

Se sabe que la tercera en discordia en su relación fue la actriz Arleth Terán, quien compartió créditos junto a Maribel Guardia y el propio Joan Sebastian en la telenovela "Tú y Yo" (1996-1997) que ambos protagonizaban cuando todavía eran marido y mujer.

Aquí las declaraciones hechas por Maribel Guardia en el vídeo compartido por el programa "Sale el Sol" de Imagen Televisión.

