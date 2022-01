Maribel Guardia dio positiva a Covid-19 y 'la Chupitos' la sustituyó en El Tenorio Cómico

Luego de anunciar una segunda temporada de "El Tenorio Cómico", obra de teatro que estelariza la actriz Maribel Guardia, se reportó a la actriz contagiada de Covid-19, por lo que tras no poder cancelar la función, la producción liderada por el productor Alejandro Gou, recurrió a la también actriz Liliana Arriaga 'la Chupitos' para sustituir a la costarricense de último momento.

La función tuvo lugar el pasado sábado 15 de enero en el Teatro Aldama de la Ciudad de México y hace algunos días, Maribel Guardia compartió un vídeo en el que anunciaba la segunda temporada de la puesta en escena junto al actor Ariel Miramontes, mejor conocido como Albertano Santa Cruz.

No obstante, y pese a que ya tiene las vacunas contra el virus, Maribel Guardia se contagió de éste, por lo que le fue prácticamente imposible presentarse a divertir al público en vivo y a todo color, que asistió el pasado fin de semana a ver la obra.

Por su parte, Liliana Arriaga 'la Chupitos', se mostró solidaria en todo momento y habló para el programa "Hoy" de Televisa, sobre cómo fue que accedió a sustituir a la guapa actriz de 62 años en su personaje de Doña Inés, mismo que interpreta muy a su estilo y conservando la línea del personaje que la ha hecho famosa:

"Yo, con mucho cariño, mucho gusto, para eso somos compañeros, y estamos en esto... Y a parte, me encanta, me encanta 'El Tenorio', me encantan mis compañeros y bueno, en este caso fue una emergencia; yo sé que también lo haría Maribel por cualquiera de nosotros, ¿no?".

Por otro lado, la también comediante -una de las más codiciadas de México-, habló sobre la vacuna contra el Covid-19: "Yo me voy a poner la tercera, me quiero poner el refuerzo, tengo las dos vacunas pero me voy a poner la tercera, mi familia igual... No todos creen en la vacuna pero yo los estoy convenciendo a todos".

Cabe señalar que este 2022 no es la primera vez que la también actriz de "Corona de Lágrimas, 10 Años Después", sufre de un contagio de Covid-19, pues antes de que se terminara el 2020 también fue víctima del bicho y no nada más ella, sino también su esposo Marco Chacón quien arriesgó la vida por cuidar de Maribel.

Y aunque la actriz de 62 años tenga ya las dos dosis que marca el sistema de vacunación anti-Covid-19 del gobierno federal mexicano, aún así se volvió a contagiar.

Por su parte Freddy Ortega reveló que Maribel Guardia no tiene síntomas tan fuertes debido a que ya está vacunada y en el chat de redes sociales en el que están todos los actores de la puesta en escena, van dando cuenta de su estado de salud.

Su hermano Germán aseguró que la costarricense se encuentra bien, pues sólo tiene un resfriado y se siente con la nariz mormada y también le dio mucho sueño en alguna ocasión, tal y como pasa con la vacuna, según le dijo por teléfono.

