Maribel Guardia deja patinando a Albertano, pues ni el paisaje puede igualar su belleza

Mientras la actriz Maribel Guardia sigue brillando en redes sociales y la tv, no perdió la oportunidad de presumir que su belleza es más grande que la de un imponente paisaje de ensueño; ¡pues hasta dejó patinando a Albertano!, quien aseguró lo mismo.

Tras el compañerismo que se ha creado tras figurar juntos como parte del elenco de la obra de teatro "El Tenorio Cómico" y en el recién estrenado programa de tv "ALBERTANO Contra los Mostros" (2022) de Televisa Unvisión y Distrito Comedia, Ariel Miramontes mejor conocido como Albertano Santa Cruz, y Maribel Guarida han demostrado que su amistad ha crecido y se ha fortalecido.

No por nada, ambos se apoyan tras sus publicaciones en redes sociales y demás proyectos que son importantes, tanto para el uno, como para el otro. Y en cada publicación se les puede ver posando juntos o bien, 'echándose porras' uno al otro.

Lee también: Maribel Guardia, la tercera en discordia entre Susana Dosamantes y su esposo

Pues de nueva cuenta Maribel Guardia no escatimó en lucir su envidiada belleza y exquisita figura con un vestido floreado pegadito y uno de los primeros en reaccionar fue Albertano, que argumentó que ni ese paisaje tan bello de Costa Rica en el que posó, alcanza el nivel de belleza de su amiga y colega.

Maribel Guardia se dispuso a posar de perfil con dicho outfit colorido estampado con flores y deslumbró no sólo con su belleza, sino con el cuerpo de diosa que tiene a sus 62 años, mientras se lee: "Ni el hermoso paisaje compite con tu belleza extracontinental".

Lee también: Cuando Paulina Rubio dejó en ridículo a Maribel Guardia en pleno programa de tv en vivo

A la par que Maribel Guardia posó de frente al sol y hasta cerró los ojos, en su descripción se lee: ""En la hermosa Tilarán, Guanacaste, lista para el show, con vista al majestuoso #volcanarenal #tilarancostarica #tilaranguanacaste Costa Rica".

Y además de Albertano, le han llovido mensajes como el de Ime Tuñón -su nuera- que dijo: "Que padre vista", o Verónica Bastos con una especial petición "Mariiiiii lllévameeeee!!!! Yo quierooo!!!! Bella tú!!!". O un "Tan Hermosaaaaaaa!" de Cristina Eustace.

Al momento y desde dos días, Maribel Guardia ha logrado cautivar a por lo menos, 25,340 seguidores y se leen ya alrededor de 390 mensajes tras su publicación en Instagram.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!