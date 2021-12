Maribel Guardia defiende a capa y espada a Joan Sebastian tras ser ligado con el narco

Varias celebridades del medio del espectáculo han sido relacionadass con el narco tras la publicación del libro, ‘Emma y las otras señoras del narco’ de la periodista Anabel Hernández, entre ellas Joan Sebastian, quien se dice que fue socio del narcotraficante Arturo Beltrán Leyva según la publicación; pues ahora Maribel Guardia no dudó en defender a capa y espada al fallecido artista.

Al ser cuestionada sobre esté tema tan delicado y polémico, Maribel Guardia dio su opinión y aseguró que en ocasiones esto se trata de especulaciones sin pruebas, dañando la reputación e incluso la vida de las personas involucradas, como en este caso la imagen de Joan Sebastian.

Fue durante una entrevista con el programa de espectáculos Sale el Sol, donde la famosa mencionó que testigos falsos puede haber muchos por lo que si desean ligadar a personas con el narco, deben tener pruebas, videos o imágenes donde se compruebe lo que se dice.

“Es muy triste acabar con la reputación de alguien con una pluma, y siempre digo ‘el que tiene una pluma en la mano y el que tiene un micrófono tiene que tener mucho cuidado, porque puedes acabar pues con la reputación, con la vida, con el prestigio de una persona, es muy fácil señalar a alguien, bueno, enséñame una foto, enséñame un video, porque pues testigos falsos puede haber muchos”, expresó en entrevista con el matutino.

Posteriormente, Maribel Guardia recordó que Joan Sebastian vivió por muchos años bajo la sombra de estos rumores siendo una persona honrada y trabajadora, y pese a tener bastantes años de carrera artística que acumuló grandes riquezas.

“A mí me duele mucho por Joan, porque pues yo como lo conocí y sé bien la clase de persona que era y el ser humano que era, podría hablar mal de él, pero es que no tengo nada malo que hablar de él. Joan trabajó toda su vida, era obsesivo con el trabajo, y tampoco es un hombre que acumuló grandes riquezas, compraba sus casitas ahí, pero no dejó ni siquiera dinero”, explicó la famosa a conductores de Sale el Sol.

En cuanto a que piensa Julián, hijo que tuvieron en común, Maribel Guardia expresó que el joven ha preferido hacer caso omiso a todos los rumores que involucran a su padre con el narco. “Julián ni ha leído nada de eso, y obviamente ya está acostumbrado un poco desde pequeñito a estar expuesto a estas cosas y obviamente conoció a su papá, sabía la clase de persona que era y con eso se queda”, dijo la cantante.

Por último, Maribel Guardia señaó que ella siempre trata de ser muy cuidadosa con este tipo de temas e incluso ella prefiere no trabajar en casas particulares excepto que sean conocidos.

“Siempre he tenido una (línea), también por ser mujer, de no trabajar en casas, yo no trabajo en casas particulares, a no ser que sea de gente muy conocida como de familias que conoces, que sabes que está la esposa, el señor, pero gente conocida, pero no, yo no voy a casas particulares a trabajar por lo mismo, es que no sabes a dónde vas, y ya estando adentro que Dios te ampare”, destacó.

