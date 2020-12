Maribel Guardia dará voz a una mujer ‘salvaje, apasionada y buena’

La actriz costarricense Maribel Guardia dará voz al personaje ‘Ugga’ de la película ‘The Croods: A New Age’, a quien describió como salvaje, apasionada y buena, por lo que se identifica con ella por ser una mujer empoderada.

En entrevista con la agencia EFE noticias, mencionó que nunca se imaginó hacer casting para prestar su voz para la película, la cual no había visto su primera parte hasta no hace poco.

“Fueron un montón de actrices y dije: no, no me lo voy a ganar, y cuándo me llamaron, bueno, fue muy emocionante, me encantó porque me identifique mucho con Ugga”, dijo la actriz de 61 años de edad.

Mencionó que son muy parecidas porque ambas son madres, esposas y abuelas, por lo que entendió perfectamente de qué trataba el personaje de ‘Ugga’.

“Las mujeres entendemos que los hijos somos como el arco que lanza la flecha, que les tenemos que dar alas para volar, porque un día se van a tener que ir, pero en este caso al papá de la película, bueno es un troglodita, quiere que la hija nadie se la lleve, mantenernos a todos juntos y le cuesta entender este tema”, explicó un poco sobre su personaje.

Aunque no era del todo novata en el campo del doblaje, Maribel Guardia cuenta en entrevista con EFE que se aventuró a interpretar a una mujer de la prehistoria que es matriarca de su familia, con la que encontró muchas cosas en común a pesar de ser aparentemente diferentes.

"Yo hice cine mexicano y en la época en que lo hice el sonido era muy malo entonces teníamos que ir a doblar nuestra propia voz", recuerda.

"Muchos actores profesionales le doblaban la voz a actores para hacer más interesantes los personajes, a mí una vez me doblaron una de mis películas, pero de ahí en adelante yo hacia mi propio doblaje y esa era la experiencia que tenía", añade.

Pese a ello, uno de los retos más grandes que mantuvo durante el rodaje de "The Croods" fue ser la primera en grabar y tener que "ponerle voz a una mujer que aparte es una salvaje que a veces da matices de ternura y tiene una voz fuerte".

"The Croods: A New Age" es la segunda parte de la historia de una unida familia prehistórica. En esta entrega, los Croods seguirán buscando el mejor lugar para vivir y en el proceso se encontrarán con una familia que dice estar más evolucionada que ellos.

La película, que ya está en salas de cine mexicanas y que llegará a plataformas de video bajo demanda en Estados Unidos el 18 de diciembre, explora temas como la amistad, la empatía, la apertura al cambio y el hambre de libertad de los jóvenes.

En ella, además de Maribel Guardia, doblan su voz Regina Blandón como Eep; Alfonso Herrera como Guy; Daniela Luján como Alba Siemprebien; Paco Rueda como Thunk; Marga Giner como Gran; y Humberto Solórzano como el patriarca Grug.