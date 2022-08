Maribel Guardia confiesa que le gustaría tomar el lugar de Carmen Salinas en Aventurera

Tras su reciente reencuentro con Adriana Fonseca, actriz con la que compartió créditos en la telenovela infantil "Amigos X Siempre" (2000) y ambas dieron vida en diferentes momentos a Elena Tejero en la obra de teatro "Aventurera", Maribel Guardia confiesa que le gustaría tomar el lugar de una grande: Carmen Salinas.

Pero, ¿a caso será como productora de la puesta en escena? La costarricense, quien recientemente cantó en Charlotte, Carolina del Norte, EE.UU. y compartió la fiesta y algarabía del público con Adriana Fonseca, fue abordada por las cámaras y micrófonos de "Hoy" -por Bladimir Pozos-, y contó cuáles son sus intenciones al respecto.

Pues andan muy fuertes los rumores que "Aventurera", la historia de Elena Tejero, volvería a las tablas, por lo que la también cantante de 63 años dejó ver que aunque ella ya hizo ese personaje, no sería precisamente por el que le gustaría formar parte del proyecto.

La también sexy Doña Inés de "El Tenorio Cómico" (2021-2022), quien ya tiene experiencia en los shows en vivo y a todo color, aseguró: "Estoy para hacer el papel de Carmen Salinas; es un papel precioso, maravilloso... bueno, ¿quién llena los tacones de Carmen, pero es un papel maravilloso y hermoso era el de Carmen, indiscutiblemente".

Y es que, como se sabe, la recordada actriz Carmen Salinas fue la precursora de llevar la historia de Elena Tejero al escenario con un elenco de primera y música en vivo; y por si fuera poco, fue el legendario Salón Los Ángeles de la colonia Guerrero en el centro de la Ciudad de México, donde se llevó a cabo esta producción bajo el liderazgo de la llamada "Tacón de Oro", quien además de producirla, hacía el papel de Rosaura, la madrastra o mejor dicho, una madrota que obligaba a vender su cuerpo a la protagonista de la puesta en escena.

Y respecto a la próxima protagonista, Maribel Guardia sugirió: "Pero digo, yo no estoy [para eso], que lleven una jovencita, una chiquilla de las que están lanzando... eso ya fue algo concluido, maravilloso en mi carrera, fue muy importante para mí y eso me colocó en el teatro musical", indico.

Por otro lado, la madre de Julián Figueroa dejó ver su emoción porque ya está a días de regresar a la televisión tras el esperado estreno de "Corona de Lágrimas, 10 Años Después", telenovela que tuvo una duración de siete meses en los foros de grabación de Televisa San Ángel, como en locaciones.

"Ya va a empezar el 29 de agosto 'Corona de Lágrimas', muy contenta porque estuvimos ahí siete meses grabando con este equipo que tanto quiero, Victoria Ruffo África, todos esos galanes y montón de gente joven también Ernesto Laguardia que es de mi generación", dijo entre risas.

Por otro lado, la famosa que a sus 63 años parece como de 20, dijo: "Muy divertido pero por ejemplo de entre las cosas lindas, ver a África Zavala que era una chiquilla y ahora es una mujer casada con un bebé, una extraordinaria mamá" y reveló: "Vieras que nunca iba a comer, porque se le escuchaba cantando y bailando en el camerino para su hijo y hablaba con él y le brincaba y le bailaba".

