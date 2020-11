Maribel Guardia celebró Halloween con diminuto disfraz

El día de Halloween por fin llegó este 2020 y muchos famosos del medio de espectáculo tanto nacional como extranjero, se manifestaron con disfraces de todo tipo; aunque en el caso de Maribel Guardia, no fue precisamente un disfraz lo que se puso para desearle a sus más de seis millones de seguidores -cuyo triunfo celebró hace apenas unos días-, una terrorífica noche -haciendo alusión a la fecha-.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram que la modelo costarricense, deseo de manera muy sugerente una feliz celebración a sus admiradores: "Feliz noche de muertos... que tengan una noche ¡terrorífica!", se escucha apenas decir a Maribel, debido a que el ruido de las olas del mar desde donde envió su deseo, hacían especial ruido con el vaivén de las olas.

Hace a penas unos días, Maribel celebró que llegó a seis millones de seguidores en Instagram y siguiendo con los festejos por las fechas, no perdió la oportunidad de hacerse presente y mostrar una vez más sus exuberantes curvas a través de un diminuto bikini color negro, mismo que tiene algunos detalles de tiras o listas cruzadas.

"#feliz #noche #halloween que la #luna azul traiga cosas buenas a nuestras vidas... #trajedebaño @modashina", posteó al lado del sensual vídeo que compartió la actriz.

Yuri, fue la primera famosa en pronunciarse con su singular comentario: "Amiga no nos humilles x fa"; mientras que Zoraida Gómez quien acaba de ser mamá por primera vez y está recuperando su figura, comentó: "Espectacular, eres un ejemplo".

Por su parte, África Zavala quien también hace un par de meses se estrenó como mamá, admiró la belleza de Maribel: "Cuerpazoooooooo"; la primera actriz Ana Martín, quien en sus tiempos tenía una figura similar a la de Guardia, comentó: "Belleza, mi reina". Diego Verdaguer y la actriz Alejandra Barros así como la ex Miss Universo, Alicia Machado y Latin Lover, no pudieron dejar de aplaudir tanta belleza.

Sin embargo, tal y como sucedió con el medio del espectáculo entero la mañana de este domingo, la madre Julián -hijo del finado Joan Sebastian-, se mostró muy sorprendida con la repentina muerte de Magda Rodríguez, productora que la invitó a participar varias veces como conductora del matutino "Hoy".

Por lo que además, compartió su sentir ante tan irreparable pérdida:

"Mi adorada @magdaproducer no puedo creer que ya no estés aquí́ con tu sonrisa, alegría y positivismo. Mi corazón se volvió́ a partir en dos. Sólo tengo para ti agradecimiento por todo el apoyo y cariño que me diste. Desde el día que te conocí me abriste tu corazón y fuiste una maestra de cómo ser exitosa, mantener los pies en la tierra y tener un espíritu lleno de amor para todos. Te voy a extrañar amiga, buen viaje, ya nos veremos. Dejas aquí́ al tesoro de tu alma, tu amada @andy_escalona, una niña educada y buena como tú, y a tu inseparable hermana @andy___rodriguez... mi más sentido pésame".

