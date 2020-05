Maribel Guardia celebra su cumpleaños 61 con una increíble imagen

La actriz, cantante y conductora de televisión costarricense, Maribel Guardia esta de manteles largos al festejar su cumpleaños número 61. A través de Instagram, la famosa compartió dos imágenes en las que aparece vestida de "princesa". Con un vestido de gala y unos enormes globos, la cantante celebró su aniversario.

"#Felizcumpleaños a mi !!! #gracias a Dios por un año más por mi familia, por ustedes mis amigos por los sueños cumplidos y las metas alcanzadas. En estos difíciles tiempos que vivimos es cuando más valoro cada respiración y las veces que me he quedado sin aliento de alegría . Elevo una plegaria al cielo por la salud de nuestro planeta que se acabe esta pandemia que tanto dolor y aprendizaje nos esta dejando, ya vendrán tiempos mejores llenos de luz y bendiciones. Dios no nos va a abandonar . Mientras tanto , Gracias a la vida !!!", escribió la actriz en su primer publicación.

Mientras que unas horas después compartió otra fotografía en la que aparece con el mismo vestido y al igual llena de globos. En la publicación, Marible Guardia manifestó que muchos la han cuestionado sobre cuántos años cumple a lo que la actriz respondió de una forma muy elegante, al decir que nació hoy por la mañana.

"Me preguntan cuantos años cumplí ? Nací hoy por la mañana jajaja los amo y bendigo a mi Dios por todas las bendiciones que ha dado a mi vida , y también los sufrimientos que han sido grandes maestros para madurar y ser mejor. Dios los bendiga a ustedes y todos los que aman", indicó.

Maribel Guardia es una de las mujeres más famosas, bellas y queridas del medio del espectáculo por lo que sus millones de fans no dudaron en felicitar a la costarricense. Sus imágines rápidamente se hicieron virales.

Al igual que muchos artistas, Marible Guardia optó por quedarse en casa para no exponerse al coronavirus y aprovechó su tiempo en casa para compartir con sus millones de fans sus rutinas de ejercicios, algunos secretos de belleza y sobre todo se ha unido a los retos virales y se ha convertido en toda una reina de Tik Tok.

“La bella más bella del espectáculo...te admiro y quiero tanto porque siempre hay algo lindo que aprender de ti...Hoy que celebras una vuelta más al sol, celebro tu vida con mucha alegría y cariño...Feliz cumpleaños mi Mari querida y muy pero muy feliz vida!!!! “, “ Que sea un año lleno de salud felicidad y todo lo que pida al apagar sus velitas ... Feliz Cumpleaños con mucho cariño”, fueron algunas de las felicitaciones en Instagram.

Sin duda, uno de los videos con los que cautivó Marible fue cuando se sumó al reto #pillowchallenge en donde cubrió su espectacular cuerpo con una almohada.