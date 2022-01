Maribel Guardia celebra que ya no tiene Covid y se alista para volver al teatro

El fin de semana pasado, la actriz Maribel Guardia anunció a través de sus redes sociales, que había salido positiva a una nueva prueba de Covid-19, por lo que se vio en la necesidad de resguardarse en casa y brillar por su ausencia en el escenario en vivo y a todo color. Pero los días han pasado y a través de su cuenta de Instagram, la costarricense celebra que ha salido negativa a una segunda prueba del virus y ya se alista para volver al teatro.

Uno de sus actuales proyectos laborales, es la puesta en escena "El Tenorio Cómico", producido por Alejandro Gou, en el que Maribel Guardia da vida a Doña Inés en modo muy sexy; y luego de ser sustituida por la actriz y comediante Liliana Arriaga 'La Chupitos', se muestra más entusiasmada que nunca para volver al teatro.

Y aunque en cuarentena, Maribel Guardia lució más entera que siempre, tras modelar varios outfits con los que incluso, dejó ver que el Covid-19, le hace los mandados, pues hasta el también actor Germán Ortega le hizo ver su sorpresa, a través de un comentario el pasado 18 de enero que si esas eran las consecuencias de tener el virus dentro del cuerpo, entonces, ella estaba mejor que nunca. "Esas son las secuelas que deja esa cosa??? Amiga estás mejor que nunca".

Y no sería el único piropo que la costarricense de 62 años habría recibido, pues tras la serie de fotografías que Maribel compartió a través de su cuenta de Instagram (una por día), causó toda una revolución de halagos que ponen por todo lo alto su belleza.

Entre tanto, la ex Miss Costa Rica (1978), se ha sometido a una segunda prueba de Covid-19 y fue el pasado jueves, que desde el interior de su vestidor, enteró a todo el mundo que ya está libre del bicho más peligroso en la humanidad.

Esto, mientras lució un outfit deportivo azul rey de top de manga larga y ajustados leggins, dejando ver que ha retomado sus rutinas de ejercicio, aunque sea dentro de su vestidor, pues no puede andar por toda la casa mientras que la comparte con su esposo, hijo, nuera y nieto.

En otra publicación de este viernes, Maribel Guardia reiteró que se siente mejor que nunca, tras invitar de nuevo a sus seguidores a asistir al teatro Aldama para ver la obra "El Tenorio Cómico": "Nos vemos este fin de semana con el @tenorio_comico en el #teatroaldama hoy a las 8, sábado a las 6 y domingo 5 de la tarde... tenemos una cita, los esperamos... @alexgouboy #teatro #actores".

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!