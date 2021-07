Maribel Guardia celebra aniversario de bodas mientras recuerda a Joan Sebastian

La actriz Maribel Guardia está celebrando su aniversario de bodas y un total de 23 años juntos al lado de su esposo Marco Chacón; no obstante, podría parecer que no olvida el amor que le tuvo al finado cantante Joan Sebastian, pues justo antes de cumplir un año más de casada, lo recordó a través de una reciente publicación.

Maribel Guardia, actriz de telenovelas, está cumpliendo 12 años de casada según las búsquedas por Google; sin embargo, en una publicación que hizo a través de su cuenta oficial de Instgram, el 14 de julio de 2020, la costarricense ha indicado que hasta ese día, tenía 22 años al lado de Marco Chacón, pues de acuerdo con lo dicho con anterioridad, ya tenían juntos muchos años -por lo menos ocho- y la boda era mero trámite para jurarse amor para toda la vida en el altar.

"Este es uno de los días más felices de mi vida!!! Gracias @marco_chaconf por darme tanto amor, he aprendido muchas cosas lindas a tu lado y me has hecho inmensamente feliz, nunca imaginé que cada día se podía amar más que el otro y es así en todos estos 22 años. Feliz aniversario amado esposo, que Dios siga bendiciendo este amor. Te adoro", se lee en el post de hace 52 semanas.

No obstante el recuerdo que le guarda Maribel Guardia al "Rey del Jaripeo", no es porque lo siga amando tanto como en un principio, sino porque da la casualidad de que Joan Sebastian murió un 13 de julio de 2015 y Maribel Guardia unió su vida en matrimonio a la de Marco Chacón el 14 de julio de 2010.

Lo cual indica que la también cantante, siempre llevará en su mente y en su corazón al padre de su hijo con quien fue muy feliz hasta antes de que desubriera su infelidadad con la actriz Arleth Terán cuando grabaron con ella la telenovela "Tú y Yo" (1996) y por otro lado a su amado esposo Marco Chacón, quien además es manager de su hijo Julián Figueroa.

"6 años... tu luz y tu música siguen aquí", expresó Guardia, en la descripción de la publicación del pasado martes 13 de junio de la postal que describe a la perfección y recuerda al "Poeta del Pueblo", de quien aparece su silueta arriba de un caballo.

Ante el que los seguidores y amigos de Maribel Guardia han reaccionado recordándolo también como la "LeyendaMX", o "Uno de los más grandes, siempre lo va a ser", "Chulada de música Maribel, que tenía este señorón", "El mejor de todos" o "Siempre escucho sus canciones, lo llevo en el corazón, te quiero mi Mary un fuerte abrazo".

Y al día siguiente, la madre de Julián Figueroa compartió un vídeo en el que resume toda una vida al lado del amor de su vida con fotografías de ella y Marco Chacón desde el principio de su relación, cuya descripción se lee: "Un año más y cada día te quiero más @marco_chaconf".

Por lo que ha recibido las más sinceras felicitaciones de famosas del medio artístico como Aracely Arámbula, quien no tardó en felicitarla entre aplausos: "Que belleza !!! Abrazos", o las actrices Marlene Favela, Mariana Seoane quienes escribieron: "Felicidadades".

También la presentadora de televisión y cantante dominicana Charityn Goyco, expresó su admiración con un: "Bellos!!!!". Laura Bozzo no perdió la oportunidad para felicitar a su amiga: "Los amo, lluvia de bendiciones". Otras actrices com Zoraida Gómez y Arlette Pacheco también halagaron a la pareja con sus congratulaciones.

