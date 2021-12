Maribel Guardia arremete contra quienes critican su apariencia y edad: “Viejos los cerros”

Luego de pasar en unos días con su familia en Costa Rica, la famosa actriz Maribel Guardia arribó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en donde fue interceptada por diversos medios de comunicación, quienes la cuestionaron sobre qué es lo que piensa de las personas que la critican por su apariencia y edad.

Cabe señalar que la polémica sobre de que Maribel Guardia ya "dio el viejazo", se debió a que en Navidad la famosa compartió una fotografía en Instagram en la que aparece con un mini vestido tinto con el que resaltó su silueta perfecta, sin embargo, algunos usuarios aseguraron que la actriz se veía más vieja de lo normal.

Ante la polémica que generó con la imagen, la costarricense no se quedó callada ante los ataques que constantemente recibe por su apariencia y edad, y frente a las cámaras del periodista Eden Dorantes, la artista de 62 años dio a entender que las críticas no le quitan para nada el sueño.

“Ay, a mí no me importa, que digan lo que les dé la gana… Mira, viejos los cerros y reverdecen”, aseguró entre risas la famosa. Para dejar claro que no todos llegan a sus edad luciendo radiantes la actriz aplicó el dicho “Como me ves, te verás... si te va bien”, agregó la ex de Joan Sebastian.

En la misma entrevista Maribel Guardia aseguró que se siente orgullosa de su edad, pues no todos tienen la fortuna de llegar a su edad como sus padres que murieron muy jóvenes; su madre a los 46 años y su padre a los 59. La actriz minimizó las criíticas que recibe por su apariencia y edad, pues aseguró que la mayoría de los comentarios en sus redes sociales son para desearle buenos deseos y los ataques son aislados.

Cabe mencionar que pese a que la famosa tiene 62 años es una de las artistas del medio del espectáculo más bellas y mejor cuidada; goza de una espectacular figura. Por otro lado, la actriz de Corona de lágirmas confesó a los medios de comunicación cuán es su propósito para el 2022, señalando que se quejará menos y disfrutará más la vida.

“Mi propósito más bien es ser feliz, imponerme ser feliz y quejarme menos, porque uno se queja de todo: si le va bien o le va mal, si tienes mucho trabajo [...] Total que uno siempre tiene un quejido en la boca. Es muy feo estarse quejando. Yo creo que soy muy quejumbrosa, yo creo que ese va a ser mi propósito: no quejarme”, finalizó Guardia.

En medio de está polémica, Maribel Guardia también se encuentra en boca de todos luego de que Federico Figueroa, hermano de Joan Sebastian expresara al programa de espectácilos, Ventaneando de Tv Azteca que su familiar pagó caro la infidelidad a la costarricense. "El error que cometió [con Maribel Guardia] lo pagó. Mucho lo pagó", expresó el hermano del fallecido cantante.

