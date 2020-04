Maribel Guardia aparece como La Llorona pero en versión bella

Al ser uno de los rostros más bellos del medio del espectáculo y una de las mujeres mejores conservadas, Maribel Guardia no deja de sorprender a sus millones de fans cada vez que comparte una fotografía o video en sus redes sociales. La actriz, cantante y conductora de televisión costarricense, recientemente modeló un ajustado vestido blanco con el que fue la sensación en Instagram.

“Aunque a veces parece que el #tiempo se ha detenido lo cierto es que el #universo marcha como debiera y a tomado una pausa. #yomequedoencasa #coronavirus #perrito haciendo pipí ?desde aquí te mando un abrazo”, escribió la actriz junto a un video en cámara lenta en donde se le ve subir las escaleras de su casa.

Como era de esperarse Maribel Guardia se llevó un sinfín de halagos y hasta hubo quienes la compararon con La Llorona pero en versión bella. “La llorona versión Guapa, ayyyyyy mis perros”, “Hola maribel q hermosisima sin duda la mujer mas hermosa de México”, “Eso es ser de la tercera edad? Pues yo quiero Ser de la tercera edad”, fueron algunos de los comentarios en dicha red social.

Guardia se ha mantenido muy activa en su Instagram e incluso ha sugerido a sus fans no salir de casa para evitar el contagio y propagación del coronavirus por lo que día con día mantiene atentos a sus seguidores con las diversas publicaciones que realiza. Anoche (7 de abril) se registró el fenómeno astrómico de la superluna rosa de abril, por lo que la ex esposa de Joan Sebastían no dudó en compartir la imagen que capturó de la luna.

“ La #luna #rosa la más grande de este año Preciosa #fotografia de mi #amigo @johnmonroefotografia Que la energía de la luna traiga cosas buenas para nuestro planeta y nuestras vidas, la vieron anoche”, escribió Guardia.

Recientemente la actriz y cantante se convirtió en tendencia luego de que un fan se burlara de ella, llamandola de la tercera edad, por lo que la guapa conductora de televisión no dudó en responder amablemente al usuario que la atacó.